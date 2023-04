The Last Voyage of the Demeter: il trailer della nuova versione horror su Dracula

The Last Voyage of DemeterL‘inquietante primo trailer di The Last Voyage of theDemeter, la nuova versione horror su Dracula. Diretto da André Øvredal; ecco tutti i dettagli da non perdere

Un nuovo avvincente trailer di The Last Voyage of the Demeter si fa largo per annunciare la prossima versione horror di Dracula. Ad annunciarlo la stessa Universal Pictures attraverso un anteprima esclusiva della clip. Pellicola diretta da André Øvredal; offre una versione cinematografica decisamente più agghiacciante e innovativa, basandosi sul capitolo del romanzo di Bram Stoker relativo al viaggio della Demeter.

Dotato di un cast d’eccellenza, con protagonisti David Dastmalchian nei panni di Wojchek, primo ufficiale della nave; Liam Cunningham nel ruolo del capitano. Aisling Franciosi sarà una clandestina di nome Anna, Javier Botet sarà invece il Conte Dracula. Del cast figurano anche anche Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman e Martin Furulund. Scopriamo insieme l’avvincente trailer.

The Last Voyage of the Demeter: trama e curiosità sulla nuova versione horror di Dracula

Tensione orrorifica. Una cura precisa nella scenografia. Una cupezza che potrebbe legarsi alla versione lontana di Nosferatu di Robert Eggers. L’esempio lampante di un trailer in grado di lasciare ampio spazio a cosa aspettarsi nella nuova versione horror di The Last Voyage of the Demeter.

La vicenda trae ispirazione da un singolo capitolo del romanzo Dracula, scritto da Bram Stoker e uscito nel 1897. Tutto prende forma attorno al viaggio di una nave da Carpathia a Londra, dove strani eventi iniziano ad accadere all’equipaggio. Incaricata di trasportare un carico privato; ogni notte l’intero equipaggio viene terrorizzato da una strana presenza demoniaca a bordo. Quando finalmente la Demetra arriva al largo delle coste dell’Inghilterra, è un relitto carbonizzato e abbandonato. Ma dell’equipaggio non c’è traccia.

In programma nelle sale statunitensi il prossimo 11 agosto 2023. Prodotto da Brad Fischer, Mike Medavoy e Arnold Messer, con Matthew Hirsch come produttore esecutivo.

