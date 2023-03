The Last of Us: ecco la data per l’acquisto in digitale e fisico!

Nelle scorse ore, HBO ha annunciato la data per l’acquisto dell’edizione completa della prima stagione di The Last of Us in Blu-Ray e DVD fisico e digitale: scopriamo insieme tutti i dettagli

La serie di The Last of Us si è conclusa domenica scorsa esattamente come è iniziata: acclamata da critica e pubblico all’unanimità. Non importa che ci siano alcune differenze con il videogioco originale, il viaggio di Ellie e Joel riesce ancora ad emozionare anche a dieci anni di distanza dalla prima release. I loro personaggi funzionano, così come le loro interazioni, le ambientazioni e i comprimari: tutto funziona esattamente come aveva funzionato nella testa di Neil Druckmann. E il risultato è stata una serie con voti altissimi, nonché uno share strepitoso su Sky.

E se la vostra intenzione è quella di aspettare o avete intenzione di volervi rivedere la serie in 4K Ultra HD sappiate che abbiamo buone notizie per voi. E con “notizie” intendiamo una data d’uscita ufficiale per l’edizione fisica e digitale, stavolta per l’acquisto. HBO ha infatti annunciato nelle scorse ore, che The Last of Us sarà disponibile in digitale a partire dall’11 aprile e in edizione fisica 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD a partire dal 18 luglio.

The Last of Us: la serie sarà disponibile per l’acquisto a partire da aprile in digitale!

Un’ottima notizia, anche considerando che queste edizioni conterranno, oltre ovviamente a tutti e nove gli episodi della serie, anche circa tre ore di contenuti speciali. Vi ricordiamo che The Last of Us: The Complete First Season è scritta da Craig Mazin, che è anche produttore esecutivo, e Neil Druckmann, creatore e scrittore del franchise di The Last of Us, nonché co-presidente di Naughty Dog. La serie è co-prodotta con Sony Pictures Television.

Ed ora che sappiamo anche quando sarà disponibile l’acquisto delle versioni fisiche e digitali della serie di The Last of Us non ci resta che sederci ed aspettare. Fateci sapere se acquisterete la serie qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

