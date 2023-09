The Last of Us 2: Florence Pugh sarà Abby?

Florence Pugh potrebbe essere in lista per il ruolo di Abby nella prossima stagione della serie, The Last of Us 2

Un nuovo rumor si fa avanti per la prossima stagione di The Last of Us 2. Difatti, fonti esterne ipotizzano l’entrata in scena della nota attrice Florence Pugh, nelle vesti di Abigail “Abby” Anderson. L’offerta risalente al pre-sciopero che ha colpito la grande industria di Hollywood; ha smosso non pochi dubbi da parte dei fan, pronti a vedere il ruolo di Abby interpretato da un volto diverso, ovvero: Shannon Berry.

Adattamento televisivo del pluripremiato videogame targato Naughty Dog; The Last of Us 2.

The Last of Us 2: la nuova stagione e l’entrata in scena di Abby

Nella serie The Last of Us 2 troveremo ancora una volta protagonisti Ellie e Joel (rispettivamente interpretati da Bella Ramsey e Pedro Pascal). Scritta e pronta per essere girata; come prima anticipato, la serie vedrà entrare in scena la figura di Abby, definita una componente fondamentale nella saga videoludica. Personaggio controverso che ha fatto discutere i fan della saga; il ruolo di Abby è stato fonte di duro lavoro nella ricerca della perfetta interprete.

Sebbene l’iniziale voce di corridoio che prevedeva l’attrice Shannon Berry come possibile interprete (dovuta alla forte somiglianza con il personaggio); ad oggi la scelta sembra avvicinarsi al volto della rinomata Florence Pugh. Classe 1996 recentemente apparsa nel nuovo capolavoro di Christopher Nolan, Oppenheimer; il suo coinvolgimento potrebbe portare ad una nuova interpretazione del personaggio, dando una prospettiva diversa rispetto al gioco.

Al momento sia l’autore della serie Craig Mazin, che il produttore Neil Druckman; si sono astenuti nel rilasciare dichiarazioni ufficiali su di chi sarà effettivamente il ruolo di Abby nella prossima stagione di The Last of Us 2.

Serie targata HBO; oltre Pedro Pascal e Bella Ramsey, figurano anche i nomi di Gabriel Luna (Tommy, fratello di Joel); Merle Dandridge (Marlene); Nico Parker (Sarah, la figlia di Joel). Nel cast anche Jeffrey Pierce (Perry), Murray Bartlett (Frank), Lamar Johnson (Henry), Nick Offerman (Bill), Anna Torv (Tess), Storm Reid (Riley) e Rutina Wesley (Maria) per poi terminare con Natasha Mumba (Kim Tembo personaggio originale).

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.