The hatching – la forma del male, dal 6 Ottobre al cinema

T he hatching – la forma del male, dal 6 Ottobre al cinema con Adler Entertainment

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale in Selezione ufficiale al Sundace Film Festival 2022, il disturbante film horror finlandese The Hatching – la forma del male ste per arrivare sui grandi schermi cinematografici italiani solo dal 6 Ottobre al cinema distribuito da Adler Entertainment.

Trame del film: The Hatching – la forma del male

La storia di questo nuovo film horror tratta la storia di Tinja, una ginnasta dodicenne, che desidera disperatamente compiacere sua madre. Una donna ossessionata dall’immagine della famiglia perfetta, la quale presenta sul suo blog molto popolare, chiamato: Lovely Everyday Life. Ma un giorno Tinja, dopo aver trovato un uccello ferito nel bosco, trova anche uno strano uovo che porta a casa.

La ragazzina sistema quest’uovo nel suo letto, lo nutre e lo accudisce fino al giorno della sua schiusura. Ciò che emerge dall’uovo però, è una strana creatura che automaticamente diventa la migliore amica della ragazzina. Facendola precipitare in un incubo vivente sotto l’impeccabile dominio di una realtà contorta che sua madre si rifiuta di vedere.

Retroscena e curiosità: The Hatching – la forma del male

I retroscena del film, sono molto curiosi ed originali, come ad esempio: la strana creatura che fuoriesce dall’uovo è stata interpretata da un burattino animatronico, creato dall’animatronic designer Gustav Hoegen e dal suo team.

Per quanto riguarda il trucco invece, si tratta di un particolare trucco speciale creato dal make-up artist Conor O’Sullivan nominato due volte all’Oscar per il miglior trucco in: Il cavaliere oscuro, e salvate il soldato Ryan. In più recentemente Conor O’ Sullivan, ha anche realizzato il trucco di Morbius, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e la serie TV Moon Knight.

Cast e regia: The Hatching – la forma del male

Il cast di Hatching – la forma del male è composto da: Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Reino Nordin, Stella Leppikorpi, Jani Volanen, Saija Lentonen, Ida Määttänen, Hertta Karen, Oiva Ollila, Jonna Aaltoen, Aada Punakivi e Miroslava Agejeva.

Nella regia invece abbiamo l’esordiente: Hanna Bergholm. In precedenza ad Hatching – la forza del male, ha diretto altri cortometraggi premiati a livello internazionale e anche alcune serie televisive.

Il suo ultimo cortometraggio horror Puppet Master è stato selezionato in diversi Festival cinematografici internazionali tra cui Fantasia Film Festival a Montreal 2018, Fantastic Fest ad Austin 2018 e anche al MoMA Museum of Modern Art di new York 2019.

Trailer ufficiale: The Hatching – la forma del male

