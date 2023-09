Nuovo triste stop nel mondo delle serie tv. Dopo tre stagioni, la serie di Prime Video, The Great, è stata cancellata. Ecco tutti i dettagli

Tristi notizie dal mondo delle serie tv, le implacabili cancellazioni hanno fatto un’altra vittima. Si tratta di The Great, la serie Hulu approdata, in Italia, su Prime Video ed arrivata alla terza stagione. Purtroppo, dopo 30 episodi, è stata presa la drastica decisione di cancellare lo show. L’ennesimo stop per una serie tv che lascerà i fan spiazzati e decisamente arrabbiati. Di seguito tutti i dettagli.

La cancellazione | The Great: cancellata la serie di Prime Video

È stata Deadline ad annunciare che The Great è stata cancellata, senza però dare particolari spiegazioni. La serie racconta, in maniera satirica, l’ascesa dell’imperatrice di Caterina II, giunta alla corte di Russia per sposare Pietro III. La notizia della cancellazione ha lasciato molti spiazzati, visto l’apprezzamento che lo show era riuscito ad ottenere agli Emmy Award, dove aveva ottenuto ben sette nomination, portandosi a casa il premio per i migliori costumi, nel 2022, oltre a due nomination ai Golden Globe. Ricordiamo che The Great è stata ideata da Tony McNamara e ha come protagonisti Elle Fanning (Maleficent, 2014) e Nicholas Hoult (The Menu, 2022).

Una lunga lista

The Great si aggiunge alla lunga lista di serie tv troncate senza troppe spiegazioni. Un’usanza sempre più comune, che però il pubblico fatica a digerire dopo essersi appassionato alle storie e ai personaggi che i servizi streaming propongono con tanto entusiasmo, ma che con altrettanta foga cancellano. È il caso di 1899, The Wilds, Il Mistero dei Templari: la serie, solo per citarne alcuni. Si tratta di un mondo spietato, che non lascia spazio ad errori. Così, serie a cui ci siamo appassionati, spariscono improvvisamente, senza permetterci di conoscerne il finale. Nella speranza di risentirci per notizie migliori, vi diamo appuntamento sempre su tuttoteK, per rimanere sempre informati sui vostri film e serie tv preferite.

