The Gray Man: l’uscita del film Netflix diretto dai fratelli Russo con Chris Evans e Ryan Gosling sarà questa estate

Nei mesi scorsi abbiamo avuto l’occasione di vedere il famoso attore Chris Evans pieno di lividi sul set di The Gray Man, il nuovo film Netflix che porta la regia dei celebri fratelli Russo. L’uscita del film è già prevista per il 2022, ma in occasione della première di Spider-Man: No Way Home, i registi si sono sbottonati e ci hanno fornito qualche news aggiuntiva sull’argomento.

Joe Russo, infatti, sul red carpet ha dichiarato a Variety quanto segue:

In questo momento stiamo lavorando a The Grey Man con Ryan Gosling e Chris Evans, la cui uscita è prevista per questa estate. Stiamo lavorando molto al montaggio. Penso che probabilmente ci fermeremo a febbraio. Abbiamo dei grandi effetti grafici ed effetti visivi su cui lavorare.

Le riprese del film si sono concluse all’inizio dello scorso agosto.

Il cast di The Gray Man

Oltre a Chris Evans e Ryan Gosling, fanno parte del cast tra gli altri anche Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Wagner Moura, Dhanush, Jessica Henwick, Julia Butters, DeObia Oparei, Alfre Woodard, Eme Ikwuakor e Scott Haze.

Joe Russo ha poi continuato:

È un film fantastico, è elettrico. È anche passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo visto un film come questo. Abbiamo due grandi star del cinema che si scontrano l’uno con l’altro, nella tradizione di Robert De Niro e Al Pacino in Heat. Sarà un film d’azione molto intenso.

E oggettivamente, con questa grande coppia di attori, anche noi spettatori non vediamo l’ora di vedere che cosa hanno tirato fuori dal cilindro i due fratelli Russo. Sappiamo già che il cast potrebbe essere una garanzia, visto il numero copioso di star che lavorano in questa produzione, e il marchio Netflix riserva molto spesso delle sorprese gradite.

Non ci resta che attendere e vedere se i registi dichiareranno qualcos’altro a proposito del progetto, noi di sicuro vi terremo informati!

