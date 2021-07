The French Dispatch: trailer e poster del film

The French Dispatch, di cui vi proponiamo il trailer, è il nuovo attesissimo film di Wes Anderson, il regista di Grand Budapest Hotel del 2014, in concorso alla 74esima edizione del Festival di Cannes e farà il suo debutto nelle sale italiane l’11 novembre

È stato presentato in anteprima mondiale il 12 luglio agli occhi degli spettatori e della giuria a Cannes e proprio per l’occasione, il trailer della nuova opera cinematografica di Wes Anderson è per noi disponibile.

La trama e il trailer di The French Dispatch

Nella città francese di Ennui-sur-Blasé, luogo immaginario nella Francia, ha sede la redazione del French Dispatch, supplemento settimanale del quotidiano americano Evening Sun della città di Liberty in Kansas. Il quotidiano si occupa di cronaca e cultura generale e, nel momento della morte del suo direttore storico, la redazione decide di pubblicare una speciale edizione commemorativa. Essa comprende i migliori articoli comparsi sul giornale nel corso del tempo: la ricostruzione del rapimento di uno chef, la storia di un artista condannato all’ergastolo per un duplice omicidio, un reportage delle rivolte studentesche del Sessantotto.

Il cast

Sceneggiato e diretto da Wes Anderson, che definisce la sua opera:

“una lettera d’amore nei confronti dei giornalisti nel cuore di un’immaginaria cittadina francese del Ventesimo secolo”

la pellicola, su soggetto dello stesso Anderson e di Roman Coppola, Hugo Guinness e Jason Schwartzmann, comprende un cast di stelle di Hollywood quali Timothée Chalamet, Benicio del Toro, la vincitrice dell’Oscar Frances Mc Dormand, Adrien Brody, Tilda Switon, Saoirse Ronan, Owen Wilson, Bill Murray e molti altri.

In attesa di questa romantica commedia corale, di cui tra i pregi non ha solo gli attori, ma anche le location che, purché fittizie ritratte con il riconoscibile gusto e colore del regista, sono ispirate a luoghi reali, possiamo intanto intrattenerci con il trailer di questo già chiacchierato film.

