The Flash: quante sorprese nel trailer durante il Super Bowl

Uno dei contenuti più attesi relativi al Super Bowl 2023 era il rilascio del trailer di The Flash e non ha decisamente deluso le aspettative

Sapevamo che sarebbe stato grandioso, ma forse non così tanto. Durante il Super Bowl 2023 ha fatto la sua comparsa l’attesissimo trailer di The Flash, film destinato, secondo le parole di James Gunn e Peter Safran, ad azzerare completamente la timeline dell’universo DC, prima dei nuovi film annunciati e dell’inizio della fase 1 del nuovo piano dei DC Studios. Insomma, le premesse sono incredibili per un film che promette davvero adrenalina a non finire e nel trailer ce ne accorgiamo subito. In The Flash vedremo Barry Allen alle prese con un rischioso viaggio nel tempo, nel tentativo di cambiare il passato e salvare la sua famiglia. Tuttavia, qualcosa va decisamente storto per Barry, che si troverà a dover salvare l’intera realtà potendo fare leva su aiuti inaspettati. Di seguito il trailer che mostra le prima immagini dell’attesissimo film DC:

The Flash: le sorprese del trailer

Come detto, il trailer di The Flash è decisamente sorprendente e regala tantissime novità inattese. La prima, e sicuramente quella più grande, è l’incredibile ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman. L’attore torna a vestire il mantello del pipistrello dopo averlo fatto nei film di Tim Burton ed è sicuramente la sorpresa più eclatante del trailer. Dalle immagini rilasciate dalla Warner durante il Super Bowl, però, vediamo anche la presenza di Ben Affleck ancora nei panni di Batman, ma ritroviamo anche Michael Shannon in quelli del temibile generale Zod e assistiamo all’esordio di Sasha Calle nei panni di Supergirl.

Insomma, il trailer di The Flash è stato semplicemente sensazionale. Tantissima carne al fuoco per un film che promette davvero scintille ed è destinato a ricoprire un ruolo di primissimo piano nel nascente reboot dell’universo DC. L’appuntamento, dunque, va al 16 giugno 2023, quando il lungometraggio sul velocista scarlatto farà il suo esordio in sala.

Il nuovo universo DC

The Flash avrà il compito di azzerare completamente la timeline dell’universo DC, lasciando spazio a tutte le novità in arrivo nei prossimi anni.

