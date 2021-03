The Flash: Ron Livingston sarà Henry Allen

Ron Livingston è stato scelto per interpretare Henry Allen, il padre di Barry, in The Flash. Sostituirà l’attore Billy Crudup

A causa di alcuni conflitti di programmazione per il drama di Apple TV Plus intitolato The Morning Show, Billy Crudup è stato costretto a lasciare il ruolo di Henry Allen, padre di Flash/Barry Allen nel DC Cinematic Universe.

Secondo quanto riportato da Variety, l’attore verrà sostituito da Ron Livingston in The Flash, film stand alone in uscita nel 2022 dedicato al supereroe più veloce del mondo interpretato da Ezra Miller.

Billy Crudup aveva interpretato il personaggio in Justice League di Zach Snyder, ma ora il regista Andy Muschietti ha scelto Ron Livingston per il recast.

Tra gli altri attori troveremo Ian Loh nei panni del giovane Barry; mentre la simpatica protagonista di Derry Girls, Saoirse-Monica Jackson e la star di Internet, Rudy Mancuso faranno parte del cast, ma ancora non sappiamo quale ruolo andranno a ricoprire.

The Flash: la trama del film con Ezra Miller

Le riprese del film sono state posticipate diverse volte a causa dell’emergenza sanitaria, ma dovrebbero iniziare nel corso di quest’anno.

Visto il continuo rimando delle riprese, non sappiamo ancora molto sulla trama del film, ma ci aspettiamo che si concentri principalmente sui tentativi di Barry di salvare la madre Nora (Maribel Verdú) dalla morte e, così facendo, impedire che suo padre venga incastrato e finisca in prigione.

Quando i suoi sforzi finiscono per dilaniare il multiverso, però, il risultato è che spuntano fuori diverse versioni di personaggi che già conoscevamo, come il Bruce Wayne/Batman di Michael Keaton e anche quello di Ben Affleck.