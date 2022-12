The Flash: il trailer del film durante il superbowl

The Flash è il film dell’universo DC con protagonista Ezra Miller che debutterà al cinema nel 2023, ora abbiamo anche la data di uscita del suo teaser trailer ufficiale

The Flash è il prossimo film dell’universo DC ispirato al fumetto del supereoe che corre veloce come la luce e che è interpretato qui da Ezra Miller. Un film di cui il pubblico si è quasi dimenticato, perchè il nuovo regista James Gunn sta rivoluzionando tutti i film dell’universo DC, facendo molto discutere. L’ultima notizia è stata la sostituzione del personaggio di Superman che non sarà infatti più interpretato da Henry Cavill, perchè il regista vuole scegliere un nuovo attore e iniziare così la sua fase di grandi cambiamenti.

The Flash: il teaser trailer probabilmente sarà trasmesso al Superbowl

Questo ha fatto dimenticare che è in arrivo un nuovo film DC già in produzione, che è proprio The Flash. L’uscita del film è stata nuovamente posticipata e sarà l’estate 2023 e ora pare si abbia anche una data di uscita dl teaser trailer. I motivi di questi ritardi, sono dovuti ai problemi legali dell’attore protagonista Ezra Miller che ha anche portato a degli stop di produzione per valutare un recasting. Ma ora, sembra che la produzione stia continuando i suoi lavori e l’uscita del trailer è sicuramente il primo buon segnale.

Il quotidiano online The Wrap, ha rivelato che dopo 17 anni di assenza, la Warner Bros. sarà presente al Superbowl con dei contenuti video e quindi questo ha fatto ipotizzare che la data di uscita del teaser trailer di The Flash potrebbe essere proprio il 12 febbraio, cioè la data della notte più attesa negli Stati Uniti, quella del Superbowl, la finale del campionato di Football.

C’è quindi molta curiosità per un film di cui non si sa ancora nulla, se non che sarà ispirato ai fumetti originali per alcune parti e che prevede dei cameo del personaggio di Supergirl, Wonder Woman, Batman e in origine anche di Superman con Henry Cavill, ma questo ultimo cameo probabilmente non ci sarà.

