The Family Plan: il trailer del nuovo film con Mark Wahlberg

The Family Plan, il nuovo film con protagonista Mark Wahlberg, uscirà sulla piattaforma streaming Apple TV+, ecco il trailer!

La Apple Original Film ha pubblicato online il primo trailer di The Family Plan, il nuovo film con protagonista Mark Wahlberg e Michelle Monagan, in arrivo il 15 dicembre su Apple TV+.

The Family Plan: trailer e trama del film

Dan Morgan (interpretato da Mark Wahlberg) parla di un onesto padre di famiglia con una moglie, tre figli e una carriera da venditore di auto di successo. La trama potrebbe fermarsi qui, rendendo così la trama adatta a un normale film per famiglie. Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Decenni prima di costruirsi una famiglia e una carriera da uomo comune, Dan Morgan era un assassino governativo d’élite col compito di uccidere i criminali più pericolosi e letali al mondo. Quando i suoi vecchi nemici rintracciano lui e la sua famiglia, Dan porta con sé l’ignara moglie (interpretata da Michelle Monaghan), la figlia adolescente e arrabbiata, il figlio adolescente gamer nerd e il bambino di 10 mesi in una vacanza improvvisata a Los Angeles, dove dovrà proteggere la sua famiglia con le sue abilità sopite senza rivelare il suo passato da assassino e allo stesso tempo regalare alla sua famiglia una vacanza da sogno.

Alla produzione di The Family Plan troviamo Skydance Media ed è diretto da Simon Cellan Jones. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger producono per Skydance, insieme a Mark Wahlberg e Stephen Levinson. John G. Scotti è il produttore esecutivo. A seguito la sinossi del film, accompagnata dalle parole del regista di The Plan Family, Simon Cellan Jones, che cita

The Family Plan è una scarica di adrenalina gioiosa e folle che diverte tutta la famiglia. La posta in gioco è alta per la famiglia Morgan e speriamo che le famiglie che vedranno questo film si immedesimino nei personaggi e si che si chiedano cosa farebbe la loro famiglia in una situazione del genere. Sappiamo tutti quanto sia facile rimanere bloccati nella routine quotidiana e i Morgan non sono da meno. Ma credo che amerete il loro viaggio.

Siamo molto curiosi di vedere la nuova avventura con protagonista Mark Wahlberg, attore tipico per questi film d’azione per le famiglie. Continuate a seguirci sul nostro sito tuttotek.it per non perdervi altre notizie dal mondo del cinema e della televisione!

