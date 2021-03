The Falcon and the Winter Soldier: Wyatt Russell voleva essere Captain America

Sicuramente, questo è un momento particolarmente prolifico per la Marvel, ma ci sono anche degli “scontenti” come Wyatt Russell che avrebbe voluto essere Captain America

Il giovane attore americano Wyatt Russell, che ricordiamo per la sua partecipazione in Cowboy & Aliens, 22 Jump Street, Overlord ed in una puntata Black Mirror tra i vari lavori, ha infatti dichiarato che avrebbe voluto vestire lui i panni del mitico Captain America nella serie The Falcon and the Winter Soldier di cui fa parte.

Wyatt Russell e Captain America: un costume non adatto?

Wyatt Russell nella serie su Disnkey+ The Falcon and the Winter Soldier interpreta dunque la parte di John Walker, ma ha recentemente dichiarato durante il Jimmy Kimmel Live! che aveva chiesto il vecchio costume di Chris Evans, l’attore di Captain America negli Avengers e nei film dedicati, per vedere cosa si provava a indossare i panni di Cap. Ma sembra che le cose non siano proprio andate per il verso giusto e, forse, era il caso di continuare a vestire i panni di John Walker.

Avevo chiesto un vecchio costume di Chris Evans per provare realmente la sensazione che stessi facendo un buon lavoro perché lui aveva fatto un lavoro talmente incredibile, e poi me ne hanno dato uno nuovo. Ho pensato ‘Oh cavolo, toglietemelo, avete preso la persona sbagliata. Rimandatemi indietro, perderete così tanti soldi’. Onestamente ho pensato: ‘Come recito con questa cosa addosso?’

L’attore, che ricordiamo essere il figlio di Kurt Russell, ha poi dichiarato di non conoscere bene i fumetti della Marvel ed il vasto Marvel Cinematic Universe nonostante vi avesse recitato anche il padre.

Ad ogni modo, costume o non costume di Cap, se volete conoscere anche voi l'andamento di questa serie