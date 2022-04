The Dropout: la serie tratta da una storia vera, su Disney Plus

The Dropout, la serie che narra delle vicende di Elizabeth Holmes, è in arrivo su Disney Plus dal 20 aprile. Scopriamo tutti i dettagli

Una delle serie più attese, annunciate da Disney Plus sta finalmente per arrivare. Da domani infatti, The Dropout sarà disponibile sulla piattaforma. Si tratta di una serie tv drammatica, formata da 8 episodi, basata sul podcast omonimo, condotto da Rebecca Jarvis e prodotto da ABC News. La pellicola racconta la storia vera di Elizabeth Holmes, della sua azienda, la Theranos e di come, arrivata all’apice del successo, la donna abbia perso tutto.

Trama e storia vera di The Dropout

The Dropout narra di una delle truffe più eclatanti d’America. Si parla di Elizabeth Holmes, un’ambiziosa ragazza in grado di fondare, sebbene molto giovane e senza competenze, un’azienda, la Theranos. Il successo arriva presto, poiché la ragazza sostiene di aver inventato una tecnologia rivoluzionaria, in grado di svolgere esami del sangue in maniera semplice, veloce e poco invasiva, riuscendo comunque a raccogliere enormi quantità di dati in poche gocce di sangue. L’idea sembra avere successo, tanto da richiamare molti finanziatori, pronti a investire sulla nuova impresa; l’ascesa della Theranos sembra inarrestabile, ma non è così. Ben presto, la giovane miliardaria, passerà dalla gloria alla rovina, perdendo tutto in pochissimo tempo.

La miniserie si basa sulla storia vera di Elizabeth Holmes, l’imprenditrice che sembrava essere passata alla storia come una delle menti più brillanti di questo secolo. Solo nel 2015, la donna era stata definita da Forbes come “una delle imprenditrici più giovani e ricche d’America“, essendo riuscita a costruire da sé la propria azienda di successo. Sembra incredibile come solo l’anno successivo, venne definita da Fortune come “uno dei leader più deludenti al mondo“.

Il declino dell’azienda inizia proprio nel 2015, quando alcune inchieste giornalistiche fanno emergere una verità molto diversa da quella che la donna raccontava. La Holmes fu accusata di frode e associazione a delinquere per truffa e condannata per questi reati, nel gennaio di quest’anno.

Il cast

In The Dropout, la giovane Elizabeth Holmes sarà interpretata da Amanda Seyfried. L’attrice, molto nota al pubblico, è conosciuta per il suo ruolo in Mank (2020), che le è valsa una candidatura ai Golden Globe, ai Critics’ Choice Awards e al Premio Oscar come migliore attrice non protagonista. La Seyfried è qui affiancata da Naveen Andrews, già celebre per il ruolo di Jonas in Sense8 (2015-2018); lo ritroveremo in The Dropout nei panni di Ramesh Sunny Balwani, un uomo d’affari, nonché presidente e direttore operativo di Theranos e compagno di Elizabeth.

Nel cast anche Utkarsh Ambudkar nel ruolo di Rakesh Madhava, Michel Gill nei panni di Chris Holmes e Bill Irwin in quelli di Channing Robertson. Troveremo poi William H. Macy nel ruolo di Richard Fuisz, Elizabeth Marvel in quello di Noel Holmes e Laurie Metcalf nei panni di Phyllis Gardner. La serie è creata da Elizabeth Meriwether, già creatrice di New Girl (2011 – 2018) e prodotta da 20th Television e Searchlight Television.

La protagonista Amanda Seyfried, ai microfoni di Variety ha confessato di nutrire un forte interesse per gli eventi che ruotano attorno ad Elizabeth Holmes e alla sua azienda. L’attrice ha confessato quanto sia stato intenso per lei interpretare quel ruolo, di come le sia piaciuto e di come abbia dato tutta sé stessa per quel personaggio.

Il significato di Dropout

La scelta di dare al film il titolo The Dropout è molto interessante. Con il termine “dropout”, si intendono infatti gli studenti che decidono di lasciare la scuola prima di concludere il corso di studi. Non è una scelta casuale, poiché è proprio ciò che è accaduto ad Elizabeth Holmes, che ha deciso di abbandonare i suoi studi, per rincorrere il successo, nonostante molti professionisti le avessero dato un parere negativo riguardo la sua invenzione.

La Holmes era inoltre una grande ammiratrice Steve Jobs, fondatore di Apple che, come lei, aveva abbandonato precocemente la scuola, per poi creare una delle aziende più importanti al mondo. Era probabilmente a questo che aspirava l’imprenditrice, desiderosa di creare qualcosa di grande, con la sola forza delle idee che aveva in testa.

La serie si concentra molto su questo spietato meccanismo che ha visto nascere menti brillanti, in grado di ottenere un enorme successo pur non avendo le competenze sufficienti per creare un prodotto, compensando le lacune con una straordinaria motivazione e grandi idee, apparentemente irrealizzabili. Spinti da chi ci è riuscito, sono in molti a volerci tentare, pensando che arrivare al successo sia semplice; purtroppo non è sempre così. Una realtà dura e ben diversa da quella che si aveva in mente, può scontrarsi con la smania di successo e spingere verso la tragedia.

Se siete interessati a conoscere questa incredibile storia vera, non vi resta che aspettare domani, 20 aprile, per godervi, su Disney Plus, questa nuova serie che vi farà immergere in una grande storia di successo, amore e tragedia.

