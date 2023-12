The Crown: ecco il trailer della seconda parte della sesta stagione

Manca poco al finale della storia della Regina d’Inghilterra, Netflix ha pubblicato online il trailer della seconda parte della sesta stagione di The Crown, che sarà la stagione conclusiva della tanto amata serie sulla famiglia reale britannica

Dulcis in fundo, dopo le prime immagini pubblicate online l’altro giorno sui canali di Netflix, l’azienda di servizi streaming ha pubblicato online il trailer della seconda parte della sesta stagione di The Crown. Questa sarà la fine della serie, che ha un retrogusto dolce amaro, considerando che la serie basata sulla vita della Regina Elisabetta II finisca esattamente un anno dopo la sua scomparsa. Mentre cerca di elaborare il lutto della morte di sua madre, il principe William torna all’Eton College e vede l’aumento dell’attenzione delle fan toccate dalla tragedia. Si creeranno delle tensioni nella famiglia reale, che cerca di aiutare il giovane erede a trovare il suo posto nella monarchia inglese e nel mondo.

Tensioni familiari nel trailer della seconda parte della sesta stagione di The Crown

Quando il principe William entra all’università di St. Andrews, continua il suo conflitto tra la vita da monarca e la vita da studente universitario, mentre cerca di bilanciare le operazioni classiche di uno studente universitario con la posizione da monarca che lo vincola e la perenne presenza degli agenti della sicurezza che sorvegliano su di lui. La sua perseveranza viene messa a dura prova quando si prende una cotta per una delle ragazze più popolari del campus, Kate Middleton. Nel mentre, la Principessa Margaret viene colpita da un ictus ed è costretta a cambiare il suo stile di vita. Mentre la sua salute peggiora, la sua memoria torna indietro nel tempo, alla serata segreta con sua sorella durante la più grande festa della storia inglese: la Giornata della Vittoria in Europa nel 1945. I ricordi e gli insegnamenti della sorella maggiore la consolano durante i suoi ultimi giorni.

Con la scomparsa di sua sorella e sua madre, il suo Giubileo D’Oro e l’approvazione del matrimonio tra Carlo e Camilla, la Regina Elisabetta II riflette sul futuro del suo regno e alla sua eredità. Arrivata alla soglia dei 90 anni, la Regina deve pensare a cosa è giusto per il futuro della monarchia e del regno. La serie di The Crown ha ricevuto numerosi premi, diventando una delle migliori serie di Netflix, tra nomination e premi al BRAFTA, ai Golden Globes e agli Emmy Awards. Vi ricordiamo che gli ultimi sei episodi saranno disponibili dal 14 dicembre 2023. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le news dal mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.