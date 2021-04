The Crowded Room: Tom Holland protagonista della serie

Tom Holland protagonista della serie tv The Crowded Room. Tratto dal romanzo Una stanza piena di gente, sarà disponibile su Apple Tv+

Il noto volto di Spiderman, Tom Holland scelto come protagonista della prima stagione di The Crowded Room, la serie interamente dedicata alle problematiche e alle malattie mentali. Una dura prova di maturità professionale per l’attore, faccia a faccia con un ruolo impegnativo e ricco di sfumature drammatiche.

Dopo il film Cherry, la futura serie The Crowded rappresenta la seconda collaborazione ufficiale di Tom Holland con Apple Tv+.

The Crowded Room: trama e dettagli

The Crowded Room sarà scritta e prodotta da Akiva Goldsman, con l’intento di sensibilizzare il tema delle malattie mentali. Stagione dopo stagione si metteranno a nudo sul piccolo schermo, le difficoltà e le conquiste delle fragili persone affette da disturbi mentali. Volto alla conoscenza profonda verso un mondo ancora non sconosciuto e uno spiraglio di luce su un tema considerato ancora tabù.

Tratto da libro Una stanza piena di gente di Daniel Keyes, il tanto e discusso processo di Billy Milligan (interpretato da T. Holland) in grado di rimettere in discussione la lunga tradizione giuridica statunitense. Billy Milligan è accusato di stupro e violenze verso giovani studentesse. Tutt’oggi viene ricordato per essere stato tra i primi nella storia americana ad essere assolto dalla corte per infermità mentale. Il caso più discusso d’America, ripercorso attraverso 10 episodi. Una lunga e dolorosa vicenda in grado di aprire le porte e rimettere in discussione i principi etici e morali di ognuno di noi.

La serie sarà co-prodotta da Apple Studios in collaborazione con New Regency. Al momento non è stata rilasciata una data d’uscita e un trailer ufficiale. Secondo alcune ipotesi potrebbe essere distribuita nel corso prossimo anno.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sulle news nel mondo del cinema e delle serie tv!