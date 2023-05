The Crowded Room: il trailer della serie con Tom Holland

Le prime immagini del trailer ufficiale di The Crowded Room; la nuova serie con protagonista Tom Holland. Ideata dallo sceneggiatore e produttore esecutivo premio Oscar Akiva Goldsman; il caso di cronaca nera che scosse la giurisprudenza americana in 10 appassionanti episodi

Apple Tv+ ha condiviso il trailer ufficiale della nuova serie di The Crowded Room; con protagonista il giovane e brillante attore Tom Holland. Dopo aver immortalato l’iconico Spider-Man negli ultimi film targati Marvel; il Holland è tornato nelle vesti di un ruolo tutto nuovo.

Dieci episodi ispirati al fatto di cronaca che segnò la giurisprudenza statunitense (il caso di Billy Milligan); creata dallo sceneggiatore e produttore esecutivo Akiva Goldsman (già noto per il capolavoro, nonché premio Oscar, A Beautiful Mind). Oltre ad Tom Holland (nelle vesti del protagonista Danny Sullivan), saranno presenti anche l’attrice Amanda Seyfried ed Emmy Rossum; assieme a Sasha Lane, Will Chase e Lior Raz, insieme alle guest star Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski e Zachary Golinger.

The Crowded Room: la trama ufficiale della serie con Tom Holland protagonista

Completamente trasformato e ben calato nella parte, Tom Holland nel trailer ufficiale, ci proietta nell’avvincente thriller psicologico di The Crowded Room. Ambientata in una New York del 1979; la vicenda si sviluppa attorno alla figura di Danny Sullivan, un uomo accusato e incarcerato per il coinvolgimento di un’atroce sparatoria. Percorsa attraverso interviste realizzate dalla curiosa Rya Goodwin (Amanda Seyfried); la misteriosa vita di Danny si rivela più oscura e pericolosa di quanto non sembri.

Tra colpi di scena inaspettati e grandi rivelazioni; gli elementi del passato getteranno luce su un terribile fatto accaduto, cambiando totalmente in destino dell’esistenza di Danny.

The Crowded Room trae ispirazione dalla vera storia e dal romanzo, Una stanza piena di gente, di Daniel Keyes. La miniserie farà il suo debutto il prossimo 9 giugno su Apple TV+ con i primi tre dei dieci episodi che compongono la miniserie, seguiti da una nuova puntata ogni venerdì, fino al 28 luglio.

