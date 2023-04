Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sull’uscita di The Continental, la nuova imperdibile serie spin-off, della saga di John Wick

A pochi giorni dall’uscita del quarto capitolo di John Wick al cinema, ecco spuntare le prime indiscrezioni riguardo una nuova serie spin-off ambientata in tempi precedenti agli eventi mostrati nella saga campione di incassi. La nuova produzione, dal titolo The Continental, sta già facendo parlare di sé, scopriamo dunque tutte le news dedicate alla sua uscita.

Trama | The Continental: cosa sappiamo sull’uscita del nuovo spin-off di John Wick

Sono state messe in circolazione le prime anticipazioni riguardanti la trama di questa nuova serie. Essa sarà ambientata infatti negli anni ’70, ben prima degli eventi narrati dai film madre. Lo spin-off farà luce su tutti gli eventi che hanno portato alla nascita di uno dei luoghi chiave per i film: la catena di hotel, sede dei più pericolosi assassini professionisti, che abbiamo imparato a conoscere. L’ambientazione principale sarà quella di New York, sede della struttura più importante, guidata dal direttore Winston Scott e dal suo concierge Charon, interpretato da Lance Reddick, purtroppo recentemente scomparso.

Cast | The Continental: cosa sappiamo sull’uscita del nuovo spin-off di John Wick

Proprio il direttore Winston Scott e il concierge Charon, saranno i protagonisti di The Continental, chiaramente in una versione più giovane. Le puntate si concentreranno sulla vita dei killer, negli anni ’70, periodo in cui l’organizzazione ancora non era nata. Sembrerebbe che i protagonisti abbiano già i suoi interpreti. Per il ruolo del giovane Winston Scott, si è pensato a Colin Woodell, mentre per quello di Charon, è già circolato il nome di Ayomide Adegun. Colin Woodell è conosciuto al grande pubblico per aver vestito i panni di Aiden in The Originals. Ayomide Adegun è invece celebre per il suo ruolo in Hunger Games: La ballata dell’Usignolo e del Serpente.

Parola ai creatori | The Continental: cosa sappiamo sull’uscita del nuovo spin-off di John Wick

Alcuni dei produttori sono già stati interpellati per parlare di questo nuovo progetto. La produttrice Erica Lee si è soffermata sulla voglia di mettersi di nuovo al lavoro, per ampliare la storia con nuovi dettagli e personaggi:

Abbiamo parlato con gli showrunner e abbiamo sentito un sacco di idee. Abbiamo discusso molto su come impostare la linea temporale. Avevamo voglia di fare un prequel, una linea temporale alternativa ci avrebbe dato un sacco di flessibilità nel percorrere una storia parallela.

La Lee si è poi soffermata su quanto si sia voluto raccontare ancora di questa realtà criminale e del perché si è scelto di proseguire con una serie TV:

Abbiamo raccontato così poco su ogni personaggio e sull’hotel, che penso che la gente sarebbe davvero entusiasta di saperne di più e andare più a fondo nella storia del The Continental. Com’è il personale? Come si entra nel Continental? Come sono coniate le monete d’oro? Con questa linea temporale e questa impostazione, possiamo tuffarci a fondo in tutto questo ed esplorare molte di queste cose.

Quando uscirà?

La serie The Continental sarà probabilmente composta da 3 episodi da 90 minuti. Le puntate, che non saranno caratterizzate da alcun salto temporale, permetteranno di espandere ancora di più l’universo narrativo ed avere un’idea ancora più completa di ciò che è accaduto all’origine di tutto. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova serie dovrebbe arrivare a settembre 2023. Restate sintonizzati con tuttoteK per rimanere sempre aggiornati, su eventuali altre news a riguardo e su tutto ciò che riguarda il mondo dell’iconico John Wick, a cui Keanu Reeves ha prestato il volto.

