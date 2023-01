The Consultant: prime immagini e data d’uscita della serie con Christoph Waltz

Rilasciate le prime immagini e la data d’uscita ufficiale della nuova serie The Consultant. Con protagonista Christoph Waltz, in esclusiva su Prime Video il prossimo 24 febbraio

Dopo il teaser ufficiale rimbalzato sul web nei giorni scorsi; Prime Video rivela in esclusiva le prime immagini e la data d’uscita finale della nuova serie The Consultant. Con attore protagonista il pluripremiato Christoph Waltz; otto emozionanti episodi pronti a debuttare in streaming il prossimo 24 febbraio.

Creata da Tony Basgallop; una commedia nera, innovativa, pungente ed esplosiva; condita con un pizzico di black humor moderno. Ecco di seguito ulteriori dettagli della serie.

The Consultant: cosa sapere sulla nuova serie Prime Video

Basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little del 2015; nella seria The Consultant, Christoph Waltz vestirà i panni di Regus Patoff; un innovativo consulente (assunto dall’azienda CompWare) incaricato di risollevare le sorti della società ormai prossima alla crisi definitiva.

I giovani dipendenti, si ritroveranno così trascinati all’interno di un’intensa rete di vicissitudini e situazioni al limite dell’esistenzialismo. Sfide e giochi di potere, dannatamente imprevedibili; scoperchieranno il profondo e inquietante (malsano) rapporto tra il capo e i suoi dipendenti. Trascinati e spinti a superare il proprio limite; si ritroveranno coinvolti in una profonda crisi professionale…e personale!

Creata e prodotta dallo showrunner Tony Basgallop, vede la regia di Matt Shakman; affiancato dagli executive producer Christoph Waltz, Steve Stark e Andrew Mittman, insieme al produttore Kai Dolbashian.

La serie è prodotta da MGM Television e Amazon Studios. Oltre al già citato Christoph Waltz; saranno presenti nel cast anche Nat Wolff (noto attore e brillante musicista), l’attrice Brittany O’Grady (più volte incontrata nella serie The White Lotus) e la giovane Aimee Carrero (recentemente apparsa nel film The Menu).

