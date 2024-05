The Boys: un nuovo trailer per la quarta stagione

Amazon ha diffuso il nuovo trailer ufficiale della quarta stagione di The Boys, l’adattamento della famosa serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson

Potete vedere di seguito il filmato del nuovo trailer della quarta stagione di The Boys. Nel cast della serie ci sono Karl Urban, Jack Quaid, Tomer Capon, Laz Alonso, Erin Moriarty e, per questa stagione, Jeffrey Sean Morgan.

Il tempo della resa dei conti sta per arrivare. Lo scontro tra Il Patriota e Starlight è pronto a scoppiare in tutto il suo potenziale distruttivo. La serie tv Prime Video, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick, tornerà il 13 giugno in streaming con la quarta stagione, con un nuovo trailer che preannuncia una nuova serie di episodi decisamente violenti e adrenalinici.

Il nuovo trailer della quarta stagione di The Boys

Nel filmato diffuso stanotte da Prime Video si possono notare alcune novità. La prima sono degli elementi horror che nelle precedenti stagioni erano mancati; la seconda riguarda il già annunciato ingresso nel cast di Jeffrey Dean Morgan (Supernatural, The Walking Dead, Watchmen). Ma anche tanti elementi di continuità, con Il Patriota sempre più villain, e un’immagine finale del trailer che rappresenta ancora una volta tutto lo spirito estremamente gore della serie.

Nel cast tornano gli attori principali delle prime tre stagioni: Karl Urban sarà ancora Billy Butcher, Jack Quaid è Hughie, Erin Moriarty è confermata nei panni di Starlight e naturalmente Antony Starr è ancora Patriota. Tornano anche Tomer Capon (Frenchie), Karen Fukuhara (Kimiko), Jensen Ackles (Soldier Boy), Laz Alonso (Latte Materno), Chace Crawford (Abisso), Jessie T. Usher (A-Train), Dominique McElligott (Queen Maeve), Colby Minifie (Barrett) e Claudia Doumit (Victoria Neuman), Nathan Mitchell (Black Noir, che torna in una nuova versione dopo essere stato ucciso da Patriota nella terza stagione) Simon Pegg (il padre di Hughie).

