The Boys diffonde il video ufficiale della canzone di Starlight, intitolata Never Truly Vanish. L’omaggio in ricordo del collega Translucent

L’organizzazione Vought International ha diffuso sul web nelle ultime ore, la clip musicale ufficiale della canzone Never Truly Vanish cantata dalla voce angelica di Starlight (Erin Moriarty). Un commovente omaggio in onore del defunto Translucent, che la giovane interpreta nel primo episodio della seconda stagione della serie The Boys (disponibile su Amazon Prime Video) .

A super Star is born! Watch the WORLD PREMIERE of the new #Starlight music video “Never Truly Vanish” now. pic.twitter.com/VB90ItCPFB — Vought International (@VoughtIntl) June 3, 2021

E’ nata una stella | The Boys: il video video musicale di Starlight

Da motivo accompagnatore della giovane a canzone omaggio. Così Annie January, (nota da supereroina nelle vesti di Starlight) nella seconda stagione di The Boys, si esibisce pubblicamente commossa al funerale del collega Translucent. Una grande vocalità e presenza scenica, tanto da accaparrarsi la posizione di soundtrack ufficiale. Con un tono drammatico e celebrativo, è stata composta anche grazie all’aiuto di Chris Lennertz e Michael Saltzman.

The Boys, tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, mostra un mondo popolato da supereroi molto amati dalla gente e gestiti dalla nota organizzazione Vaught. Tutti però sembrano nascondere una maschera: nessuno di loro è come sembra. Sono tutti supereroi beffardi e villain, caratterizzati da una peculiarità comune e da piccole disavventure. Con protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara e Aya Cash.

L’adattamento per il piccolo schermo è creato da Eric Kripke e prodotta con la collaborazione di Seth Rogen ed Evan Goldberg. Attualmente la terza stagione in programma, vede tutti i protagonisti impegnati sul set di Toronto Canada.

Secondo quanto dichiarato, gli episodi futuri saranno resi disponibili entro la fine dell’anno sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie televisive, continuate a seguirci su tuttoteK!