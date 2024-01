The Boys 4: ecco la data d’uscita su Amazon Prime Video!

Il momento è più vicino che mai: dopo aver visto il primissimo trailer, finalmente ora sappiamo anche la data d’uscita di The Boys 4, il ritorno della serie che stiamo tutti aspettando con grande entusiasmo ed impazienza! Preparatevi al ritorno di Butcher e Patriota!

Quest’anno inizia alla grande con uno degli annunci che più aspettavamo dal mondo dei supereroi: finalmente abbiamo una data d’uscita di The Boys 4! Abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo alla trama e ai poster della quarta stagione e, in realtà, avevamo già un periodo d’uscita della nuova stagione che, però, generalizzava intorno alla fine della primavera e l’inizio dell’estate 2024. Ora, finalmente, abbiamo una data precisa e questo ci gasa ancora di più su quello che vedremo e su quello che succederà nei nuovi episodi della serie tv creata daEric Kripke (qui la filmografia completa). Cogliamo l’occasione per dare un altro sguardo al trailer, che male non fa!

The Boys 4: trailer e data d’uscita

Nella nuova stagione di The Boys ritroveremo i personaggi di Butcher (Karl Urban) e Patriota (Antony Starr) riprendere le loro vicende, con Patriota che ha convinto suo figlio Ryan a stare dalla sua parte, mentre Butcher, sconfitto, cerca un modo per riprendersi Ryan e di fermare Patriota e la sua squadra di super corrotti una volta per tutte. A dare man forte alla squadra dei Boys c’è Joe Kessler (interpretato da Jeffrey Dean Morgan). Joe, come si può dedurre dal trailer, sarà fondamentale per la quarta stagione e darà una grande mano alla squadra di Butcher nella guerra contro la Vought. Nella nuova stagione si parlerà proprio di una guerra tra due fazioni, riprendendo la storia dove l’abbiamo lasciata con il finale della terza stagione, con la sconfitta di Soldier Boy e continuata poi nella prima stagione di Gen V.

Nella quarta stagione di The Boys faremo anche la conoscenza di una nuova supereroina, interpretata da Valorie Curry, meglio conosciuta nel mondo dei videogiochi come Kara di Detroit Become Human, che qui interpreterà Firecracker. C’è un’altra supereroina, Sister Stage, interpretata da Susan Heyward (Orange Is the New Black). Una quarta stagione ricca di new entry molto interessanti, anche se il pezzo forte del piatto è Jeffrey Dean Morgan. La data d’uscita di The Boys 4 è fissata per il 13 giugno 2024, in esclusiva su Amazon Prime Video!

Siete entusiasti? Aspettate la quarta stagione di The Boys? Noi non vediamo l’ora che esca! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo di The Boys e tanto altro!

