The Boys 4: data d’uscita e dettagli sulla trama svelati

Hanno svelato la data d’uscita di The Boys 4 e alcuni dettagli riguardo la trama, sarà una guerra tra Patriota e Butcher

Il profilo X ufficiale di The Boys ha pubblicato online la data d’uscita di The Boys: Stagione 4. Purtroppo dovremo aspettare ancora un po’ per l’uscita della nuova stagione, ma abbiamo diverse novità sui dettagli che creano dei collegamenti col finale di stagione dello spin-off Gen V alla quarta stagione di The Boys. Parlando del periodo d’uscita, purtroppo rimangono sul vago. Si parla di un generico 2024, anche se dovrebbe uscire tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, periodo di rilascio standard delle stagioni.

La data d’uscita di The Boys Stagione 4 preannuncia la grande guerra

Parlando della storia, fortunatamente abbiamo qualche dettaglio. Gli eventi che vedremo nella quarta stagione avvengono cronologicamente dopo gli eventi della serie spin-off di Gen V, che con uno sconvolgente ottavo episodio ha legato le due serie tv una all’altra. La timeline della quarta stagione di The Boys prende piede un mese dopo il finale di stagione di Gen V, tenendo conto di quello che è successo nel finale della serie. Siccome da questo punto in poi faremo SPOILER sul finale di stagione di Gen V, vi consigliamo caldamente di non procedere oltre se non avete visto la serie spin-off.

Due serie in una sola storia: i collegamenti tra The Boys e Gen V

Come è facile comprendere dal finale di Gen V, Butcher ha scoperto un virus che uccide i Super, questo cambierebbe totalmente il mazzo di carte che ha, dandogli un enorme vantaggio nella guerra che sta affrontando con Patriota. Parlando di quest’ultimo, anche lui non se la caverà molto bene. Patriota infatti dovrà affrontare il processo per aver ucciso il fan di Starlight alla fine della terza stagione. La Vought ha intenzione di salvare la reputazione del supereroe con una campagna social a suo sostegno.

Gli eventi narrati nella quarta stagione di The Boys si collegheranno poi agli eventi della seconda stagione di Gen V, continuando dunque la storia del mondo di The Boys intrecciando le due serie. Gli autori hanno comunque voluto specificare che non è necessario aver visto Gen V per capire la quarta stagione di The Boys, anche se consigliano altamente di vederla. Inoltre, la quarta stagione non sarà l’ultima, il regista Eric Kripke ha infatti intenzione di fare anche una quinta stagione, anche se non ha idea di quante stagioni avrà. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sulla serie di Amazon Prime Video e tanto altro dal mondo del cinema.

