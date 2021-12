The Book of Boba Fett: in arrivo su Disney+ il 29 dicembre

The Book of Boba Fett, la nuova serie dell’universo di Star Wars, è in arrivo su Disney+ il prossimo 29 dicembre

Dopo la scena post credit al termine della seconda stagione di The Mandalorian si era subito capito che il già vasto universo di Star Wars stava per espandersi ulteriormente con una nuova storia. The Book of Boba Fett è infatti la seconda serie tratta dalla fortunata saga di George Lucas in esclusiva su Disney+. Prima di scoprirne di più, andiamo a guardare il trailer ufficiale in italiano.

The Book of Boba Fett è un’emozionante avventura di Star Wars anticipata in una scena post-credit a sorpresa dopo il finale della stagione 2 di The Mandalorian. La serie vede ritornare il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett in compagnia della mercenaria Fennec Shand: i due tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt e dalla sua organizzazione criminale.

La serie sul personaggio di Boba Fett è la prima di una lunga serie di produzioni destinate alla piattaforma Disney+ ambientate nell’universo di Star Wars. Nei prossimi mesi si aggiungerà al catalogo anche l’attesissima Obi-Wan Kenobi, che ruoterà all’omonimo personaggio, così come le già annunciate Ahsoka e Andor. I fan sono in attesa anche per la terza stagione di The Mandalorian, di cui le riprese sono già iniziate.

Il cast prevede la partecipazione di Temuera Morrison nei panni di Boba Fett, Ming-Na Wen nei panni di Fennec Shand e Jennifer Beals in quelli di Twi’IekFa. La serie è creata, così come la precedente The Mandalorian, da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm.

Preparati per l’avventura di una vita immergendoti in tutte le apparizioni di Boba Fett nell’universo di Star Wars. Qui sotto c’è tutto quello che ti serve per essere pronto con Boba Fett e Fennec Shand il 29 dicembre!

Cosa ne pensate di questa nuova serie? Siete in attesa di vederla? fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

