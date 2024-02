The Big Bang Theory: un nuovo spin-off dedicato a Raj?

L‘attore Kunal Nayyar parla della possibilità di un nuovo spin-off di The Big Bang Theory, incentrato sul personaggio di Raj Koothrappali. Ecco tutti i dettagli

Dopo il successo di Young Sheldon, la grande serie tv americana The Big Bang Theory, apre le porte verso un possibile nuovo spin-off. Difatti, secondo alcune voci di corridoio non ancora confermate, il prossimo progetto potrebbe essere incentrato sulla figura di Raj Koothrappali, interpretato dall’attore Kunal Nayyar.

Astrofisico di origine indiana, divide le sue giornate assieme ai colleghi e amici i Leonard, Sheldon e Howard; tra il California Institute of Technology e un raduno nerd dei migliori capolavori Fantascientifici. Definiti come socialmente inadeguati, la loro eccentricità sarà la caratteristica in grado di donare colore e follia alla normale routine.

Scopriamo di seguito tutti i dettagli sul prossimo progetto della serie.

The Big Bang Theory: le dichiarazioni sullo spin-off dedicato a Raj

Seppure non ancora confermato, la notizia riguardo l’ipotetico spin-off di The Big Bang Theory, aleggiava nell’aria già da diverso tempo. Difatti, lo stesso Chuck Lorre showrunner della sit-com, aveva dichiarato che fosse al lavoro su una comedy derivata dallo show targato CBS, concluso dopo 12 stagioni.

Ecco quanto dichiarato in occasione della presentazione della nuova comedy Bookie:

Nessuno sa nulla di questo progetto, a parte le persone che ci hanno lavorato con me. Quindi non c’è nulla di pronto, non c’è nulla di pronto. Perciò è tutto molto prematuro. Questo potrebbe essere molto diverso e anche molto divertente. È questa la ragione per andare avanti, non per continuare a scavare nella stessa miniera alla ricerca degli stessi preziosi minerali. Si tratta di fare qualcosa che valga la pena di fare. Altrimenti è avidità. Non c’è motivo di farlo

A dire la sua è stato anche l’attore Kunal Nayyar, attore interprete di Raj Koothrappali:

Onestamente, non ho sentito nulla su questo progetto oltre quello che è stato detto sui media. Non sono certo di quello che racconterà. Sembra, onestamente, un po’ troppo presto. Si può realizzare un revival solo quattro anni dopo la fine dello show? Quello non è uno show reunion, è solo un’altra stagione

Debuttata nel 2007, vede attori protagonisti Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco e Simon Helberg.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie in merito al progetto. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nessuna news nel mondo del cinema e delle serie tv.

