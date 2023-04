Dopo un periodo di silenzio, l’amatissima serie tv The Big Bang Theory torna a far parlare di sé, grazie ad un nuovo spin-off

Sono in molti a ricordare con piacere le avventure del simpatico gruppo di nerd raccontate in The Big Bang Theory. La serie, che si era conclusa nel 2019, aveva lasciato ai fan un senso di vuoto, che probabilmente nessun’altra sitcom era riuscita a colmare. Ieri però, in una serata ricchissima di annunci riguardanti le nuove uscite di HBO Max, Warner Bros. Discovery ha lanciato una vera e propria bomba, che i fan della serie originale non potranno di certo farsi scappare: un nuovissimo spin-off, derivante proprio da The Big Bang Theory, è in lavorazione.

Cosa sappiamo? | The Big Bang Theory: in arrivo il secondo spin-off

Di certo vi starete chiedendo cosa verrà mostrato nella nuova serie e chi saranno i nuovi personaggi. Purtroppo questo ancora rimane un grande ministero, che speriamo di colmare il più presto possibile. Quello che si sa è che molto probabilmente, anche questa nuova produzione avrà il medesimo carattere comico della serie madre e vedrà nuovamente Chuck Lorre nelle vesti di co-creatore. Il regista e sceneggiatore è infatti già stato artefice di The Big Bang Theory (in collaborazione con Bill Prady) e del suo primo spin-off: Young Sheldon. La nuova serie coinvolgerà inoltre anche la Warner Bros. Television.

Come già annunciato, non abbiamo invece alcuna idea su quale possa essere la trama, che risulta attualmente in fase di sviluppo, né tantomeno se si possa trattare di un prequel, un sequel o qualcosa di diverso. Nonostante sia ben chiaro quale possa essere il desiderio dei fan, è poco probabile che si tratti di una serie che coinvolga nuovamente il cast della serie madre. Gli stessi loro creatori, Chuck Lorre e Bill Prady hanno escluso questa possibilità. Il motivo sarebbe da ricondurre soprattutto al finale di stagione. Sembrerebbe complesso per i due continuare una trama che ha già trovato una degna e soddisfacente conclusione nell’ultima stagione.

Il successo della sitcom

Certamente l’arrivo di questa nuova serie farà molto parlare di sé; merito delle serie originale, The Big Bang Theory, andata in onda dal 2007 al 2019. Con un totale di dodici stagioni, puntata dopo puntata, è riuscita ad entrare nel cuore dei fan, anche grazie alla presenza di personaggi indimenticabili, ciascuno con la propria ed inimitabile personalità. Uno dei segreti della serie è proprio questo: Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj e tutti gli altri, hanno arricchito lo show, ciascuno in maniera unica e per questo insostituibile.

Senza contare l’idea di portare sul piccolo schermo personaggi relegati spesso a ruoli secondari, dando l’opportunità al pubblico di avvicinarsi al mondo dei cosiddetti nerd, iniziando ad apprezzarli e rispettarli. Questi ingredienti hanno fatto di The Big Bang Theory una delle serie più acclamate di sempre, portandola a vincere numerosi premi, tra cui 10 Emmy Award. Noi di tuttoteK ci auguriamo che la nuova produzione possa fare altrettanto bene.

