The Beatles: Get Back, il ritorno della band inglese su Disney+

Manca davvero poco per vedere in streaming il processo creativo dei Beatles durante la scrittura di ben 14 nuove canzoni in fase di composizione. Per il loro primo concerto dal vivo dopo oltre due anni di fermo, i “ragazzi di Liverpool” John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, ci mostrano i profondi legami di amicizia che emergono in questo “spazio creativo” importante. Uno spazio ricco di momenti divertenti, ma anche conflittuali.

Il pluripremiato regista Peter Jackson ha svolto uno studio di quasi 60 ore di filmati inediti e più di 150 ore di registrazioni audio, molte delle quali mai ascoltate e mai pubblicate.

Il risultato è magnifico: tre giorni di una serie dai contenuti storici, musicali e artistici di grande livello. Avremo l’opportunità di entrare in contatto nuovamente con una delle band più note mai esistite, ma soprattutto con gli esseri umani “dietro” i musicisti.

Dalla comodità del nostro divano, esploreremo alcuni degli aspetti più intimi di questi grandi artisti: emozioni, momenti di conflitto, di dubbi e di creatività. Dulcis in fundo, vedremo l’ultima esibizione dal vivo dei Beatles come gruppo, il memorabile concerto sul tetto di Savile Row, a Londra.

Ecco le parole di Peter Jackson:

It would be fair to say that today Let It Be symbolizes the breaking up of The Beatles. That’s the mythology, the truth is somewhat different.The real story of Let It Be has been locked in the vaults of Apple Corps for the last fifty years.