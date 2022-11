The Batman: stasera in TV in prima visione su Sky Cinema

The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson è finalmente disponibile anche sul piccolo schermo con una prima visione su Sky Cinema, streaming e NOW.

The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson è l’ultimo film di casa DC molto atteso dai fan perché ha visto uno stile totalmente nuova e diversa dalle precedenti. L’uscita al cinema ha accolto questo ultimo film con un grande successo al botteghino e ora possiamo finalmente vederlo e rivederlo anche sul piccolo schermo con Sky.

La piattaforma trasmetterà The Batman su Sky Cinema da stasera, lunedì 14 novembre alle ore 21:15 e contemporaneamente sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Però Sky ha riservato anche altre sorprese per gli abbonati della piattaforma: infatti come spesso accade per il lancio di grandi film inseriti all’interno di saghe o franchise, si potrà usufruire di un canale dedicato dal nome Sky Cinema Batman.

The Batman: stasera in TV su Sky Cinema e un canale dedicato

Qui saranno disponibili tutti i film sull’uomo pipistrello a partire dal primo iconico diretto da Tim Burton con protagonista Michael Keaton nei due film in cui deve affrontare diversi villain interpretati da icone del cinema come Jack Nicholson nei panni di The Jocker, Kim Basinger nei panni di Vicki Vale e poi Pinguino intepretato da Denny De vito e Cat Woman interpetata da Michelle Pfeiffer.

Si potranno vedere anche i due film con protagonista Van Kilmer e Batman e Robin con il protagonista interpretato da George Clooney.

In programmazione, anche la trilogia di Christopher Nolan, una delle più amate e apprezzate, con protagonista Christian Bale. Un ottimo modo per rivedere il Cavaliere Oscuro, il secondo film che celebra al meglio l’essenza di questa trilogia e che ad ogni rewatch contiene sempre nuovi spunti di riflessione.

I fan di Batman avranno quindi un gran da fare in queste settimane e l’imbarazzo della scelta per rivedere tutti i film del supereoe e fare un raffronto con l’ultimo più recente con Robert Pattinson.

