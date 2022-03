Greig Fraser, direttore della fotografia per The Batman, spiega come lui e Matt Reeves abbiano scelto lo stile delle inquadrature, seguendo una regola, stranamente controcorrente allo stile più diffuso ad Hollywood

Greig Fraser, direttore della fotografia di The Batman, ha deciso anche stavolta di firmare le sue inquadrature seguendo una regola che ha fatto sua, praticamente da sempre. La pellicola infatti a prima vista non sembra classificarsi come un action, malgrado le sequenze d’azione siano comunque molto efficaci.

La regola di Greig Fraser

Il direttore della fotografia, non solo nomination all’Oscar per Dune, ma anche attivo su molti altri lavori molto seguiti oggi, ha deciso di rivelare quale sia la sua regola d’oro nelle scene action, che in The Batman, film diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, non hanno fatto eccezione.

Nella cinematografia contemporanea, spesso si tende all’ “effetto Bourne“, con la camera a mano. I film della saga di Bourne erano leggendari quando si parlava d’azione e sequenze virtuosistiche, quindi c’è una tendenza a muoversi in quella direzione. Ma noi siamo andati nella direzione opposta. Ci siamo detti: “Proviamo a vedere questa scena usando il minor numero possibile d’inquadrature”.[…] Secondo me devi semplificare l’immagine, in modo che quando appare velocemente sullo schermo, tu la possa leggere il più velocemente possibile. Questo non significa che non ci debbano essere una scenografia, un sentimento o un’atmosfera. Significa solo che devi concentrarti sulla semplicità dell’immagine.[…] Questo film è stato forse uno dei lavori di illuminazione più complicati su cui abbia mai lavorato, per ovvie ragioni. Ho messo su una guida stilistica per tutte le inquadrature. Mi sedevo lì e le ripassavo ciascuna per mezzo secondo, forse meno. Se riuscivo a capire cosa stesse succedendo, allora sentivo che la nostra ricerca della semplicità nel quadro aveva avuto successo.

Quello che dice Fraser può riassumersi così: essenzialità di elementi nell’inquadratura, specialmente se l’inquadratura è molto veloce, e nessuna paura di staccare meno e mantenere la stessa inquadratura più a lungo.

E voi avete apprezzato questa scelta un po’ fuori dagli schemi?

