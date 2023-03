The Batman 2: Andy Serkis sarà ancora Alfred Pennyworth

Andy Serkis è pronto a tornare nei panni del noto maggiordomo Alfred Pennyworth nel prossimo sequel The Batman 2. Diretto da Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson

Andy Serkis è pronto a vestire nuovamente i panni dell’iconico maggiordomo, Alfred Pennyworth, nel prossimo sequel TheBatman 2. La conferma giunta dopo una lunga intervista fatta all’attore stesso, segnerebbe ufficialmente il suo ritorno nel cinecomic diretto da Matt Reeves, con protagonista principale Robert Pattinson.

Notizia accolta con grande entusiasmo da tutti i fan, ancora in trepidante attesa di ricevere ulteriori notizie sul cast e la produzione. Difatti, il nome di Andy Serkis, sembrerebbe l’unico spiraglio di luce captato sul web, considerando l’alone di mistero attorno alla lavorazione di The Batman 2.

Tuttavia, M. Reeves ha sempre dichiarato che Andy Serkis, era per lui la prima scelta assoluta per interpretare il fedele alleato di Bruce Wayne (considerando la produttiva collaborazione alle spalle).

The Batman 2: una squadra avvincente pronta a sorprendere

In una squadra vincente, non può mancare il punto cardine di riferimento. Così è rapprentato per Andy Serkis nei panni dell’iconico maggiordomo Alfred, spalla destra e confidente di Bruce Wayne (interpretato in questa nuova versione da Robert Pattinson). Ruolo molto sentito dall’attore stesso, che ha confidato il lungo processo per calarsi in un personaggio così importante:

Quando mi fu offerta la parte ricordo di aver preso una decisione importante. Volevo interpretare Alfred nella maniera più emotiva possibile. Le persone avrebbero infatti visto il mio volto e non un semplice avatar

Un lavoro minuzioso e intimo, in grado di allacciarsi a tutti i caratteri da lui impersonificati nel corso della lunga carriera: partendo da Gollum, nella trilogia de Il Signore degli Anelli; fino a Cesare, lo scimpanzé protagonista della saga reboot de Il pianeta delle scimmie e infine (non per importanza), King Kong nel remake di Peter Jackson.

Man mano che il puzzle per il sequel di The Batman 2 viene formato, non ci resta che attendere l’uscita il prossimo 3 ottobre 2025. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul cast o sulla trama.

