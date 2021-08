La serie animata Star Wars: The Bad Batch, rinnovata da Disney+ per una nuova stagione. Prevista per il 2022, un nuovo colpo di scena attende i fan più accaniti

Un annuncio sorprendente arrivato a sorpresa e mostrato poco prima del gran finale di stagione. Star Wars:The Bad Batch, la nuova serie di successo animata targata Disney+ , è prossima per una seconda stagione mozzafiato.

Con un anteprima social arrivata dal canali ufficiale della serie, l’universo creato dal noto regista George Lucas, sembrerebbe dunque pronto a regalare ai fan più accaniti e affezionati nuove avventure e storie all’ultimo grido.

Star Wars: #TheBadBatch will return for a second season in 2022. Prepare for the two part finale of season one starting tomorrow, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/UsseGvPXgS — Star Wars: The Bad Batch (@TheBadBatch) August 5, 2021

Cosa aspettarsi nella prossima stagione | The Bad Batch: Disney+ rinnova la serie animata

Star Wars: The Bad Batch tornerà per una seconda stagione nel 2022. Un incipit di grande impatto ed effetto, come la serie stessa dimostra fino ad ora.

La storia si sofferma sulle vicende del gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (presentati per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento subito dopo la Guerra dei Cloni. Ognuno di essi, possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio.

Secondo le dichiarazioni ufficiali del presidente di Disney+ di Michael Paul:

I fan hanno accolto con entusiasmo Star Wars: The Bad Batch e siamo davvero emozionati di vedere l’universo animato di Star Wars continuare a crescere su Disney+. non vediamo l’ora che arrivi la seconda stagione di questa serie animata che è stata così tanto apprezzata dai fan.

E aggiunge l’ideatore e produttore esecutivo Dave Filoni:

Insieme a tutto il team Lucasfilm Animation voglio davvero ringraziare Disney+ e tutti i nostri fan per averci dato l’opportunità di continuare a raccontare la storia di Bad Batch.

La serie è prodotta da Dave Filoni con la collaborazione eccezionale di Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett, Carrie Beck e Josh Rimes.

