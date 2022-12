Tenebre e ossa: la seconda stagione arriva il 16 marzo

Con un post sui propri canali social, Netflix ha annunciato l’uscita della seconda stagione di Tenebre e ossa, prevista per il 16 marzo 2023

Abbiamo finalmente una data per la seconda stagione di Tenebre e ossa. La serie tv tratta dalla saga fantasy di Leigh Bardugo torna su Netflix il 16 marzo e, a corredo dell’annuncio, la piattaforma streaming ha anche pubblicato diversi scatti che ci permettono di dare un primo sguardo alla seconda stagione, dove ritroveremo Alina e il Generale Kirigan.

Tante novità per la seconda stagione, perché al fianco dei protagonisti della prima troviamo nuovi volti, da Jack Wolfe, che abbiamo visto in The Witcher, nei panni di Wylan, un membro dei Sei di Corvi, a Patrick Gibson (The OA), che interpreta il ruolo del figlio del Re di Rakvan. Insieme a loro ci saranno anche Anna Leon Brophy come Tamar Kir-Bataar, Lewis Tan come Tolya Yul-Batar, Tommy Rodger, Rhoda Ofori-Attah e Alistair Nwachukwu. Tantissime aggiunte, quindi, a un cast di per sé già molto ricco.

Tenebre e ossa: cosa accade nella seconda stagione

Nella prima stagione abbiamo visto il temibile Generale Kirigan (Ben Barnes) riemergere dalla Faglia con ancora più poteri rispetto a prima e ora ritroveremo Alina (Jessie Mei Lei) e Mal (Archie Renaux) combattere per il proprio destino e quello del mondo. La missione di Alina è quella di abbattere la Faglia e salvare Ravka, ma di fronte si troverà un redivivo e ancora più potente Kirigan, che ai suoi ordini ha anche un nuovissimo esercito composto da mostri-ombra e reclute Grisha.

Per far fronte al potere di Kirigan, Alina e Mal si troveranno a dover radunare un proprio esercito, sondando alleanze e viaggiando per il continente alla ricerca di mitiche creature che possono ampliare i poteri di Alina. Manca sempre meno e finalmente Tenebre e ossa farà il proprio ritorno su Netflix.

