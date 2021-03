Sylvester Stallone: una serie su Rocky in arrivo?

Tra i vari ruoli che ha interpretato Sylvester Stallone, il pugile Rocky Balboa è di sicuro uno dei più famosi, e pare che sia in arrivo una serie prequel

La recente notizia di una serie TV su Rocky è partita direttamente dal profilo Instagram di Sylvester Stallone che ha postato una foto con una pagina scritta di suo pugno (in tutti i sensi). Ma vediamo di capire un po’ meglio la questione! Ding ding, è ora di salire di nuovo sul ring.

Rocky: cosa sappiamo sulla serie

Prima di tutto, va detto che la serie su Rocky sarà un prequel rispetto ai diversi capitoli visti al cinema nel corso degli anni e che hanno fatto appassionare migliaia di persone. Infatti il post recita quanto segue tra le diverse righe.

Immaginate una macchina del tempo che vi trasporti alle origini di Rocky. Un mondo cinematografico traboccante di personaggi amati dalle persone di ogni parte del mondo da quasi cinquant’anni. Salendo a bordo di questa macchina del tempo saremo condotti fino alla generazione più influente e rivoluzionaria della storia moderna: gli anni ’60… In tutta questa attività sismica sociale, capitiamo nella vita semplice del diciassettenne Robert “Rocky” Balboa. Quando lo abbiamo incontrato per la prima volta nel 1976, era un’anima persa, un uomo dimenticato, una vita sprecata, fino a quando non è stato trasformato in un vincitore

Ma l’idea di questa trasposizione televisiva era già passata per la mente di Stallone, ma l’idea venne scartata dal produttore Irwin Winkler. Oggi la notizia dimostra come il gancio di Balboa è in grado di colpire ancora ed il pugile è tuttora ben stabile sul ring per affrontare i suoi tanti avversari.

Se dunque anche voi volete essere sempre aggiornati sull'andamento di questa serie e di tutte le altre che stanno uscendo in questo periodo