Netflix svela il trailer de Il Potere del Cane, nuovo film di Jane Campion con protagonista Benedict Cumberbatch

Dall’ 1 dicembre sarà disponibile su Netflix Il Potere del Cane, nuovo film di Jane Campion, con Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista.

Netflix ha deciso di svelare il trailer che mostra l’attore nei panni di un inquietante cowboy.

La trama

La storia è ambientata negli anni ’20 e come protagonisti ci sono due fratelli benestanti che vivono in Montana, Phil e George Burbank.

Phil è brillante, ma inflessibile, a tratti brutale, mentre George è gentile, di buon cuore, un po’ ingenuo e molesto. Insieme sono proprietari del più grande ranch dell’area in cui vivono.

Quando George sposa in segreto la vedova Rose, Phil, pieno di rabbia, inizia una guerra senza sosta per distruggerla usando il figlio della donna, Peter, a proprio favore.

Cast e produzione

Il Potere del Cane vede nel cast, oltre al già citato Cumberbatch, anche Kirsten Dunst e Jesse Plemons. Jane Campion ne ha scritto la sceneggiatura basata sull’omonimo romanzo scritto da Thomas Savage nel 1967.

Il progetto è partito dal produttore Roger Frappier, che aveva acquisito i diritti del romanzo nel 2012, ma non è entrato in produzione finché Campion non ha accettato di scriverne e dirigerne l’adattamento nel 2019.

Le riprese del film si sono svolte in Nuova Zelanda, nel gennaio 2020 a Maniototo, nella regione di Otago, e spostandosi poi a Dunedin.

Il film è stato presentato in anteprima il 1º settembre 2021 in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove è riuscito ad aggiudicarsi un Leone d’Oro per la miglior regia. Sarà presentato anche al BFI London Film Festival, al Toronto International Film Festival e al New York Film Festival.

Trailer

Nel trailer si mostra il modo in cui l’allevatore Phil affronta l’arrivo nel ranch della sua famiglia della moglie e del figlio del fratello George, situazione che causa molta tensione e potrebbe avere delle potenziali conseguenze drammatiche, data l’indole dell’uomo.

Potete vedere il trailer qui.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.