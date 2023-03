È arrivato il momento di scoprire tutte le anticipazioni che riguardano la data d’uscita, la trama e i doppiatori di Suzume no Tojimari

Tra poco farà il suo esordio nei cinema italiani Suzume no Tojimari, il nuovo film d’animazione di Makoto Shinkai. Dopo pellicole di successo come Il giardino delle parole (2013) e Your Name (2016), l’animatore, regista e doppiatore giapponese torna con un nuovo lungometraggio. Scopriamo insieme di che si tratta.

Trama e doppiatori | Suzume no Tojimari: ecco la data d’uscita italiana

Suzume è una studentessa di 17 anni, che vive con la zia nel piccolo paese di Kyūshū. Un giorno incontra Souta, un viaggiatore misterioso, che le chiede indicazioni per raggiungere una stazione termale abbandonato ed una misteriosa porta. Affascinata dal ragazzo, Suzume decide di seguirlo, arrivando ad aprire proprio quella porta e scatenando così inimmaginabili disastri. Inizierà per i due un’avventura lungo tutto il Giappone, alla ricerca di altri pericolosi portali.

Le voci italiane dei personaggi sono già stati resi noti. Suzume Iwato avrà la voce di Chiara Fabiano, mentre Souta Munakata avrà quella di Manuel Meli. Francesca Manicone darà voce a Tamaki Iwato, mentre Emanuele Ruzza la presterà a Tomoya Serizawa. Daijin sarà doppiato da Alberto Vannini, mentre Suzume Child da Charlotte Infussi. Nel cast anche Arianna Vignoli, Eleonora Reti ed Edoardo Stoppacciaro, ossia Chika Amabe, Rumi Ninomiya e Minoru Okabe.

Eva Padoan doppierá Miki, mentre Dario Oppido sarà la voce di Hitsujiro Munakata.

Data d’uscita e trailer | Suzume no Tojimari: ecco la data d’uscita italiana

È stato il servizio di streaming Crunchyroll ad annunciare la data d’uscita e l’elenco dei doppiatori di Suzume no Tojimari. La pellicola sarà disponibile dal 27 aprile, nelle sale italiane. Secondo quanto riportato da Crunchyroll, la nuova pellicola, uscita lo scorso 11 novembre in Giappone e poi esportata in diversi paesi del mondo, ha ottenuto un grande consenso, di pubblico e critica. Già il 10 aprile 2022 è stato rilasciato il primo teaser, mentre il 15 luglio 2022 è stato pubblicato il primo trailer esteso. Il secondo è stato invece rilasciato il 29 settembre.

Sulla scia del successo

Dopo aver girato diversi Paesi, ora tocca all’Italia scoprire cosa ha in serbo il nuovo lavoro di Makoto Shinkai, anche considerando il grande successo dei suoi precedenti lungometraggi; un nome su tutti è quello di Your Name, vincitore di numerosi premi. Il Sitges, Festival Internazionale del Cinema Fantastico della Catalogna lo ha premiato come Miglior film d’animazione, come ha fatto anche il Newtype Anime Awards e il Los Angeles Film Critics Association, solo per citarne alcuni. Il successo di Makoto Shinkai non si ferma a questo; il regista è stato infatti candidato per tre volte agli Annie Award: nel 2017 per la miglior regia di Your Name e nel 2020 per la miglior regia e sceneggiatura in un film di animazione, per Weathering With You. Non ci resta che scoprire se anche Suzume no Tojimari riuscirà ad ottenere lo stesso successo. Nel frattempo, se siete amanti degli anime, non perdetevi questa guida dedicata alla piattaforma Crunchyroll, che riporta tutte le migliori serie, che proprio non dovreste perdervi.

