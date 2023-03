Supersex: chi ci sarà nel cast della serie su Rocco Siffredi?

Sta per uscire su Netflix una serie incentrata sulla carriera pornografica di Rocco Siffredi, Supersex: scopriamo chi ci sarà nel cast e interpreterà lui e Moana Pozzi

Tutto è pronto per Supersex, la nuova serie Netflix incentrata sulla vita di Rocco Siffredi. Netflix lancerà la sua prima serie su uno dei personaggi più controversi e irriverenti dello spettacolo italiano, un uomo conosciuto da tutti come il più grande pornodivo dei nostri tempi il cui nome è, da sempre, associato a una cosa sola, il sesso. Nella serie tv saranno affrontate le origini della carriera del porno divo, e il rapporto con i colleghi.

Vestirà i panni del protagonista Alessandro Borghi. L’attore romano, che si è sempre contraddistinto per la capacità camaleontica di diventare sia psicologicamente che fisicamente i personaggi che interpreta sullo schermo, è già identico a Rocco Siffredi nelle prime immagini. Ne ha assunto le sembianze fisiche, lo sguardo, l’atteggiamento ed è pronto a raccontare su Netflix la storia della grande star italiana del sesso mostrando l’uomo dietro l’appellativo di pornostar. Con le riprese di Supersex attualmente in corso, Borghi ha svelato qualche dettaglio inedito sulla serie Netflix che presto diventerà sicuramente uno dei titoli più chiacchierati del mondo seriale.

Rocco mi ha raccontato alcuni lati di sé poco noti con grande onestà e fiducia – ha esordito Borghi raccontando il suo incontro con Siffredi-. Mi ha portato a casa sua, ha svuotato 10 hard disk di foto di famiglia, audizioni da ventenne, video. Ho conosciuto un essere umano incredibile che vive nel terrore di deludere gli altri e che vive da sempre con una dipendenza dal sesso che lo ha (interiormente) ucciso.

Il cast di Supersex, la serie Netflix sulla carriera di Rocco Siffredi

Oltre ai già annunciati Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni, altri attori noti faranno parte della produzione scritta da Francesca Manieri. Nel cast ci saranno infatti anche Gaia Messerklinger nei panni di Moana Pozzi, Vincenzo Nemolato in quelli di Riccardo Schicchi e Claire Loth nella parte di Genevieve. La serie, composta da sette episodi, ha come intento principale quello di ricostruire la vita e la carriera del divo del porno e dell’ambiente nel quale è diventato una icona.

Supersex, su Netflix, sarà un racconto di formazione, come la descrive lo stesso Borghi. E parlando della cosa più difficile sul set, l’attore ha rivelato che non è stato tanto girare scene di sesso ma portare rispetto etico a Rocco che, si augura, apprezzerà la serie. Alessandro Borghi ha infine svelato che in 95 giorni di riprese sono state girate ben 50 le scene di sesso ma ci ha tenuto a specificare che non si aspetta critiche positive.

Ho pensato a quanto sia fastidioso il bigottismo di questo Paese, il porno esiste, c’è chi a chi piace e a chi no, ci sono quelli che non lo considerano una parte della società, quelli che ci hanno negato le location perché era una serie su Siffredi, poi la sera vanno a casa e si guardano i porno.

