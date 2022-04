Summertime 3: il trailer ufficiale della stagione finale

Finalmente disponibile il trailer ufficiale della stagione finale di Summertime, la serie originale targata Netflix. Ispirata al romanzo di Federico Moccia, sarà visibile a partire dal 4 maggio sulla nota piattaforma

Diffuso da Netflix nelle ore precedenti, il trailer ufficiale dell’ultima stagione di Summertime. Ispirata al romanzo di Federico Moccia, Tre Metri Sopra il Cielo, la stagione conclusiva in esclusiva solo su Netflix a partire dal 4 maggio.

Composto da 8 nuovi episodi; le avventure dei giovani ragazzi Summer, Ale, Sofia, Edo e Dario, saranno accompagnate dal brano inedito “Scossa” di sangiovanni. Cantautore vicentino, conosciuto per il talent Amici e l’ultima partecipazione al festival di Sanremo 2022; sarà presente nella serie nei passi di se stesso.

Prodotta da Cattleya; oltre il cast delle prime due stagioni ( tra cui Coco Rebecca Edogamhe; Ludovico Tersigni; Amanda Campana; Andrea Lattanzi; Giovanni Maini; Alicia Ann Edogamhe; Andrea Butera; Lucrezia Guidone; Romina Colbasso; Sara Mondello e Amparo Piñero Guirao), si uniscono anche Cristiano Caccamo, (nei panni di Luca); Stefano Rossi Giordani; Emilia Scarpati Fanetti e Ludovica Ciaschetti.

Tra attori protagonisti, figurano anche Thony e Alberto Boubakar Malanchino, assieme a Mario Sgueglia; Giuseppe Giacobazzi e Marina Massironi.

Summertime: la “scossa” finale della stagione

Una nuova stagione estiva giunge alle porte della Riviera romagnola, e con loro anche i grandi cambiamenti.

Summer è pronta vivere la stagione con la spensieratezza mai avuta prima. Dario riceve una proposta che non può lasciarsi scappare. Sofia ritorna con la paura di essere ormai un’estranea per i suoi amici. Mentre Ale è in preda a profondi sensi di colpa…

Nuovi amicizie si fanno largo nel giovane gruppo, e con essi la consapevolezza dell’esplorare se stessi, i propri sogni e ambizioni. L’importanza del legame e l’accettazione di un sé cresciuto, faranno capire che – a volte – volere davvero bene a qualcuno può anche significare il dover rinunciare a qualcosa di sé.

La stagione finale è diretta da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda. La sceneggiatura è curata da Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli.

