Summertime 2: dal 3 giugno su Netflix

La seconda stagione di Summertime, la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios –, debutterà il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Tornano i protagonisti della prima stagione di Summertime, Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a cui si aggiungono Lola (Amparo Piñero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Nei ruoli degli adulti sono confermati Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch Dominguez) sarà il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

La seconda stagione della serie, dal 3 giugno su Netflix e tratta dal romanzo Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina. Tutte le puntate sono firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi, affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

Summertime riporterà il pubblico tra le atmosfere estive della costa adriatica, grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission.

Summertime 2: trailer e sinossi

Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L’estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un’emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.

Summertime: la colonna sonora della seconda stagione

La serie Netflix Summertime torna a regalare emozioni anche in questa seconda stagione, con una colonna sonora che farà immergere il pubblico nelle atmosfere dell’estate, dell’adolescenza e della spensieratezza. A partire dalla giovane cantautrice Ariete che, oltre a essere protagonista di uno speciale cameo all’interno di Summertime, porta il suo stile autentico e diretto nella colonna sonora con “L’ultima notte”, un brano che ha scritto appositamente per la serie, e con “18 anni” e “Solo te”.

Prosegue la collaborazione con l’eclettico duo cantautoriale Coma_Cose che con il successo “Fiamme negli occhi”, il brano presentato in anteprima sul palco del Festival di Sanremo 2021 e ormai divenuto un cult, accompagnerà anche nella seconda stagione le vicende dei personaggi tra le atmosfere estive della costa adriatica.

Fra i protagonisti della serie torna l’attrice e cantautrice Thony, ancora una volta nella duplice veste di protagonista nel ruolo di Isabella (la mamma di Summer e Blue) e di musicista: dopo il brano “The Living I Know” composto per la prima stagione, quest’anno è la volta di nuove canzoni inedite e originali come “Trouble me too” e “We’ll be fine”.

Si conferma dunque l’originale stile musicale di Summertime, che mescola indimenticabili successi come “Il cielo in una stanza”, “Amore disperato” e “Il cielo è sempre più blu”, con alcuni tra i più amati artisti del panorama musicale italiano contemporaneo come Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Frah Quintale, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus e molti altri.

Curiosità e produzione della seconda stagione

La seconda stagione di Summertime è stata per Cattleya una sfida ancora più impegnativa della precedente. Lo è stato creativamente, nel raccontare un mondo che facesse sognare gli spettatori alle prese con una pandemia globale. Lo è stato produttivamente, nel trovare soluzioni continue per le esigenze di sicurezza che quella stessa pandemia ha reso indispensabili.

La serie quest’anno si stratifica e cresce, esplorando nuove strade insieme ai suoi personaggi. Un anno è passato dalla scorsa estate e la vita ha corso veloce, come solo a quell’età succede. Alcuni amori si sono fortificati, alcuni sono appena nati, altri sono passati o semplicemente hanno cambiato forma. Ognuno dei protagonisti è alla ricerca della propria strada, alla scoperta di chi è e di chi vuole diventare.

Ci piace immaginare che i ragazzi che si rispecchiano più da vicino in questo racconto possano in un certo senso crescere insieme ai personaggi, come solo con il racconto seriale accade. Ma non è tutto. Il successo della prima stagione ci ha detto che Summertime riesce a parlare a un pubblico molto più ampio.

Generazioni più adulte che ritrovano nelle storie dei nostri protagonisti il senso di quelle estati spese a guardare il sole, immaginare il futuro, a cercare se stessi mentre si cerca qualcuno che ci faccia battere il cuore.

Un altro elemento che rende questa stagione ancora più originale della precedente è l’adrenalina. La prima stagione ha sfiorato in maniera tangente il racconto del mondo delle moto. Un racconto che quest’anno si fa pieno e determinante, diventando ancora più rappresentativo. La sfida era quella di portare sullo schermo in maniera realistica questa arena sportiva e per riuscire a farlo è stata fondamentale la collaborazione con il

A fare da sfondo resta ancora la riviera romagnola con le sue spiagge e i suoi piccoli centri urbani che hanno accolto a braccia aperte il ritorno della produzione, nonostante le esigenze amplificate dalle misure anti-Covid, che quotidianamente richiedevano uno sforzo di collaborazione e supporto.

E quelle spiagge, quei piccoli centri urbani, ci sono ancora tutti, valorizzati da quella fotografia che è stata una dei cardini creativi della prima stagione. Una fotografia che quest’anno si flette e si espande, contaminando motori e amori per valorizzarne i contrasti.

Fra le grandi novità di questa seconda stagione, Summertime è ambientato anche in Spagna, e più precisamente a Barcellona, dove si sviluppa una delle linee narrative della storia. Il mondo spagnolo porta con sé nuovi personaggi e ad ampliare il cast infatti c’è la giovanissima Amparo Piñero Guirao, un talento arrivato grazie a una delle maggiori scommesse di quest’anno: il casting virtuale.

In Italia, il cast si è arricchito di grandi personalità come Lucrezia Guidone, Giovanni Anzaldo e Marina Massironi, che hanno affiancato i giovani protagonisti portando grande professionalità ed energia nelle nuove storie che faranno emozionare il pubblico di questa seconda stagione.