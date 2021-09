Stumptown è in arrivo su Disney+ il 15 settembre

Il prossimo 15 settembre la serie Stumptown è in arrivo su Disney+

Nonostante sia stata cancellata la produzione della seconda stagione, Stumptown ha riscosso un discreto successo oltreoceano. Dopo il debutto italiano su Fox nel novembre 2019, ora la serie arriva anche su Disney+, a partire dal 15 settembre.

La trama | Stumptown è in arrivo su Disney+

Dexedrine “Dex” Parios (Cobie Smulders) è una veterana militare, che lotta per cavarsela e prendersi cura di suo fratello, a Portland. Lotta anche contro il disturbo da stress post-traumatico dovuto ai suoi anni in Afghanistan. Qui aveva lavorato nell’intelligence militare fino a quando non è stata ferita da un’esplosione che ha ucciso il suo fidanzato. Pressata da pesanti debiti di gioco e incapace di mantenere un lavoro stabile, diventa un’investigatrice privata per risolvere problemi in cui la polizia non può essere coinvolta.

La Stumptown del titolo è proprio la città di Portland, in quanto durante il suo sviluppo industriale nell’800 vennero tagliati moltissimi alberi e molti dei loro ceppi (stumps) furono abbandonati a loro stessi.

La serie è tratta dall’omonimo fumetto di Greg Rucka. Oltre a Cobie Smulders, attrice nota per il suo ruolo nella sitcom How I Met Your Mother e nella saga degli Avengers, il cast comprende Jake Johnson, Tantoo Cardinal e Micheal Ealy.

Come già detto, la serie è stata interrotta dopo una sola stagione dalla ABC. Nonostante fosse stata inizialmente confermata per una seconda stagione nel maggio 2020, la crisi portata dal Covid ha costretto la casa di produzione a cambiare idea. Un vero peccato a nostro avviso, in quanto la serie aveva un grosso potenziale. Stumptown è in arrivo su Disney+ con i suoi diciotto episodi, aggiungendo carne al fuoco del sito di streaming.

