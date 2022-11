Studio Ghibli e Lucasfilm insieme su Disney Plus

Studio Ghibli e Lucasfilm collaborano insieme su un nuovo progetto che è un cortometraggio dedicato a Baby Yoda

La collaborazione tra Studio Ghibli e Lucasfilm è stata prima annunciata con un messaggio criptico che ha fatto impazzire i fan e poi si è concretizzata con una bella sorpresa.

Il messaggio su Twitter consisteva in un video di 15 secondi sulla pagina di Studio Ghibli che presentava il logo animato della Lucasfilm insieme al logo della casa di animazione giapponese con lo stile di illustrazione tipico del film Il mio vicino Totoro. Questo video è stato pubblicato senza comunicazione ufficiale o dettagli. Un ottimo modo per far salire la curiosità di tutti i fan in trepidante attesa che due mondi così amati possano incrociarsi.

Studio Ghibli e Lucasfilm insieme per un cortometraggio su Disney Plus

L’attesa è durata in realtà molto poco perchè non molte ore dopo, il messaggio criptico è diventato realtà con una bella sorpresa. Ovvero un cortometraggio di Studio Ghibli, dedicato al personaggio Baby Yoda e pubblicato il 13 novembre sulla piattaforma Disney Plus.

Il cortometraggio dura tre minuti e si intitola Zen – Grogu and Dust Bunnies ed è diretto da Katsuya Kondo, animatore, designer e figura storica dello Studio Ghibli. Le musiche invece sono curate da Ludwig Göransson, compositore di The Mandalorian e premio Oscar per le musiche di Black Panther.

Grande cura e attenzione quindi per questo corto che è stato pubblicato lo stesso giorno in cui tre anni fa è stato pubblicato The Mandalorian dato che il protagonista è proprio Baby Yoda che si è visto per la prima volta nella nuova serie.

Il corto è disponibile quindi sulla piattaforma Disney Plus per tutti gli abbonati e da comunicazione ufficiale, sarà il primo progetto di una collaborazione che continuerà, a quanto pare con altre sorprese interessanti.

