Netflix ha presentato la lista degli show che vedremo nel 2024 e Stranger Things è tra i grandi assenti. Scopriamo la lista completa

Un nuovo anno è iniziato e tanta è l’attesa per le nuove stagioni dei nostri show più amati, che si apprestano a tornare con nuovi episodi. Non tutti però! Alcune delle serie più attese infatti non torneranno prima del 2025. Tra le mancanze più sofferte di Netflix c’è sicuramente quella di Stranger Things, il cui finale di stagione sembra decisamente farsi attendere. Scopriamo allora tutte le serie che torneranno in questo nuovo anno e quali no.

Chi si farà attendere | Da Stranger Things a Mercoledì: cosa non vedremo su Netflix prima del 2025

Come già anticipato, Stranger Things sarà uno dei grandi assenti in questo nuovo anno sulla piattaforma Netflix. Le riprese della quinta stagione sono infatti iniziate solo da poche settimane, troppo tardi per scoprire il destino di Undi, Will, Max e tutti gli altri suoi protagonisti. Per scoprirlo, ci toccherà attendere almeno fino al 2025, ben tre anni dopo la messa in onda della precedente stagione.

Rinviato al 2025 anche la seconda stagione di Mercoledì, parecchio rallentata dagli scioperi che negli ultimi mesi hanno fermato il mondo del cinema e delle serie tv. La sua protagonista, Jenna Ortega, ha voluto comunque dare ai fan qualche piccola anticipazione sulle nuove puntate. Grande assente anche One Piece, il live action che ha saputo far breccia nei cuori di moltissimi fan dell’anime, anche i più scettici. Nonostante sia stata ufficializzata una seconda stagione, quest’ultima non arriverà certamente entro il 2024, complice le molte ore di post produzione di cui necessita questo show. Non saranno solo queste tre le serie assenti nel nuovo anno. Si faranno attendere anche Ginny & Georgia, The Watcher, Sweet Magnolias, The Lincoln Lawyer, Virgin River e Xo, Kitty.

Grandi ritorni | Da Stranger Things a Mercoledì: cosa non vedremo su Netflix prima del 2025

Passiamo ora alla scoperta dei titoli che ci faranno compagnia in questo 2024. Non si può cominciare questa rassegna senza citare il ritorno dell’attesissima Squid Game, che finalmente tornerà su Netflix con una seconda stagione. Le prime immagini sono già state diffuse. A maggio tornerà anche Bridgerton, con una terza stagione divisa a metà (il 16 maggio con la prima parte e il 13 giugno con la seconda), anche la tanto amata Arcane tornerà con una seconda stagione (probabilmente a novembre). Spazio anche a nuovi arrivi; tra i più attesi ricordiamo certamente Il problema dei 3 corpi, che arriverà sulla piattaforma a marzo. Ecco la lista dei titoli annunciati:

I titoli con data d’uscita

The Netflix Slam – 3 marzo

Hot Wheels Let’s Race – 4 marzo

Full Swing (stagione 2) – 6 marzo

Supersex – 6 marzo

The Signal LS – 7 marzo

Young Royals (stagione 3) – 11 marzo

Girls5eva (stagione 3) – 14 marzo

Il problema dei tre corpi – 21 marzo

Is It Cake? (stagione 3) – 29 marzo

Ripley – 4 aprile

The Upshaws (stagione) 5 – 18 aprile

Bridgerton (stagione 3) – 16 maggio (prima parte); 13 giugno (seconda parte)

Arcane (stagione 2) – novembre

Prossimamente

A Man in Full

American Primeval

Another Self (stagione 2)

Anthracite

Buying Beverly Hills (stagione 2)

That ‘90s Show (stagione 2)

The Asunta Case

The Believers

The Gentlemen

The Green Glove Gang (stagione 2)

Black Doves

Bodkin

Cobra Kai (stagione 6)

Crooks

Dead Boy Detectives

The Decameron

The Diplomat (stagione 2)

Echoes of the Past

Élite (stagione 8)

El Eternauta

Emily in Paris (stagione 4)

The Empress (stagione 2)

Eric

Exploding Kittens

Furies

Heartstopper (stagione 3)

Heeramandi: The Diamond Bazaar

The Helicopter Heist

Jentry Chau vs. The Underworld

Jurassic World: Chaos Theory

LaLiga 24

Love Is Blind: Germany

Love Is Blind: UK

The Madness

Mo (stagione 2)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Night Agent (stagione 2)

Nightmares and Daydreams

No Good Deed

One Hundred Years of Solitude

Our Living World

Our Oceans

Outer Banks (stagione 4)

Outlast (stagione 2)

The Perfect Couple

Perfect Match (stagione 2)

Rhythm + Flow (stagione 2)

Selling Sunset (stagione 8)

Senna

Sprint

Squid Game (stagione 2)

Supacell

Sweet Tooth (stagione 3)

Terminator: The Anime Series

Thank You, Next

To Kill a Monkey

The Ultimatum: Marry or Move On (stagione 3)

The Umbrella Academy (stagione 4)

Unsolved Mysteries (volume 4)

Unstable (stagione 3)

Untitled Erin Foster show

Untitled Katseye global girl group music series

Untitled Mike Schur / Ted Danson comedy series

Vikings: Valhalla (stagione 3)

