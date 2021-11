Stranger Things day: 2021 tutte le novità in anteprima

S tranger Things Day! Fan da ogni parte del mondo, celebrano il giorno che ha dato inizio alla serie, con anteprima della quarta stagione e contenuti esclusivi sui canali social di Netflix

Grazie a Netflix, la serie Stranger Things può essere guardata in tutti i Paesi dove il servizio è attivo. Un servizio, che è il più grande a livello d’intrattenimento del mondo streaming. Con oltre 214 milioni di abbonati paganti in oltre 190 Paesi che guardano serie tv, documentari, e film di ampio genere.

Stranger Things è una serie televisiva targata Netflix, serie Statunitense di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer, prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per la prima piattaforma di streaming Netflix. Composta da tre stagioni ufficiali, e l’ultima (la quarta) in arrivo nell’estate 2022.

La serie è stata accolta molto positivamente dalla critica, che ha elogiato, la raffigurazione dei personaggi, il cast, l’atmosfera che si respirava, la musica e i riferimenti culturali e oggettistici degli anni ottanta.

Stranger Things rappresenta una delle colonne portanti della piattaforma Netflix, avendo ottenuto 5 candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy Awards, tra cui tre per la miglior serie drammatica, due a Millie Bobby Brown per la miglior attrice non protagonista, una a Shannon Purser anch’essa per miglior attrice non protagonista, ed una a David Harbour per il miglior attore non protagonista.

Stranger Things: anteprima del quarto capitolo di stagione, cast, e contenuti extra

Stranger Things, è una serie ambientata negli anni ottanta, nella tranquilla cittadina di Hawkins, e del mondo Sottosopra alla stessa. A rompere la quiete della città è la misteriosa e ambigua sparizione di Will un bambino che fa parte di un gruppo nerd, di quattro ragazzini, alla sua scomparsa sopraggiunge la comparsa di Undici, una bambina dai capelli rasati dotata di strani poteri sovrannaturali, fuggita da un laboratorio segreto, chiamato: Hawkins National Laboratory.

La sparizione di Will, sconvolge tutta la comunità, a partire dalla propria famiglia, ossia: dalla madre, Joyce, donna single, dal fratello maggiore Jonathan (Charlie Eathon), e dai suoi migliori amici, Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin).

Le forze dell’ordine si mettono subito alla ricerca di Will, guidati dal Capo Hopper, un uomo, non molto allegro, scontroso, sempre annoiato, cocciuto, e caparbio ma serio nel suo lavoro, con l’onere della giustizia, del senso del dovere e soprattutto intento a cercare il ragazzo scomparso.

Nel susseguirsi delle ricerche per Will, la serie si fissa sulla fuga di Undici, che va ad incontrare proprio i migliori amici del ragazzo scomparso, nonché gli altri co-protagonisti della serie. Undici però è disorientata e sconvolta così viene nascosta a casa di Mike, dove essa mostra i suoi poteri soprannaturali a tutti, e rivela anche sa cosa ha preso il loro amico Will.

Nella sua rivelazione Undici, comunica che Will è stato rapito da un essere chiamato Demogorgone, è che ora sia intrappolato in un mondo Sottosopra, uguale ad Hawkins.

Inizia così la caccia al mostro. Dove tutti i personaggi del film, si mostrano collaborazione l’uno l’altra, mettendo a rischio le proprie vite, e salvandosi la pelle a vicenda.

Sicuramente molti di voi stanno aspettando l’uscita della quarta stagione, ma fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

