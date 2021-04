Stranger Things 4 uscirà nel 2022, parola di Finn Wolfhard

Era il 9 Luglio 2019 quando la terza stagione di Stranger Things veniva rilasciata su Netflix. Dopo pochi mesi, a Gennaio 2020, sono iniziate le riprese del quarto ciclo di episodi. Subito dopo il table read e i primi giorni di riprese, però, la produzione è stata bruscamente sospesa a causa della pandemia da Covid-19. Dopo circa sei mesi, gli attori sono tornati sul set per girare le nuove puntate.

La notizia era stata confermata dall’account ufficiale della serie su Twitter, che aveva pubblicato l’immagine di un ciak accompagnata da una didascalia: “nel frattempo nel Sottosopra…“.

Negli ultimi tempi, sono iniziati a trapelare i primi piccoli dettagli sulle nuove puntate: la stessa presenza dell’attore David Harbour sul set ha confermato qualcosa che già sospettavamo da tempo, da quando era stato pubblicato il primo teaser della stagione 4: pare sempre più sicuro che il burbero Hopper sia ancora vivo.

Oggi arriva la notizia che la quarta stagione di Stranger Things potrebbe arrivare su Netflix nel 2022. A rivelarlo, l’attore Finn Wolfhard, che in un video pubblicato dall’account Twitter @StrangerThingsSpoiler risponde alle domande dei fan della serie.

BREAKING: According to Finn Wolfhard, #StrangerThings4 will hopefully be released next year. pic.twitter.com/VugQBqfRop

— StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) April 18, 2021