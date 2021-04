Steven Yeun nel nuovo film di Jordan Peele

L‘attore Steven Yeun è in trattative per un ruolo nel prossimo progetto cinematografico di Jordan Peele per la Universal

Ha riscosso grandi consensi Steven Yeun per la sua interpretazione nel film di Lee Isaac Chung intitolato Minari. E dopo la candidatura per il miglior attore agli Oscar 2021, l’attore ha già gli occhi puntati al suo prossimo progetto.

Deadline ha infatti riportato la notizia che Yeun è in trattative per un ruolo nel prossimo progetto del premio Oscar Jordan Peele per Universal.

Se e quando l’accordo sarà raggiunto, Yeun si unirà alla già annunciata Keke Palmer, che sarà la protagonista principale del film, mentre anche il due volte candidato all’Oscar Daniel Kaluuya (che concorre quest’anno per il ruolo in Judas and the Black Messiah) è in trattative per entrare a far parte del cast.

Dal momento che Kaluuya ha già lavorato a fianco di Jordan Peele nell’horror Scappa – Get Out, possiamo aspettarci che un accordo venga presto raggiunto e che i due tornino a lavorare insieme anche per il nuovo film.

Tutti i dettagli del nuovo progetto di Jordan Peele con protagonisti Keke Palmer, Daniel Kaluuya e Steven Yeun

Il progetto, che vedrà Peele nelle vesti sia di regista che di sceneggiatore, farà parte dell’accordo esclusivo quinquennale tra la casa di produzione che finanzierà il film, la Monkeypaw Productions, e la Universal.

Come già avvenuto con Scappa – Get Out, del 2017 e Noi, del 2019, le altre due pellicole del regista per Universal, anche stavolta i dettagli sulla trama del film, e addirittura anche lo stesso titolo, non sono ancora stati rivelati.

Donna Langley, presidente di Universal, ha sottolineato l’impegno di Peele per l’inclusione in tutti i suoi progetti:

Jordan si è affermato a livello globale grazie al suo appeal di narratore originale. È alla guida di una nuova generazione di registi che ha trovato un modo per attingere allo spirito del tempo culturale con contenuti innovativi in cui può identificarsi un pubblico di ogni provenienza.

Ha poi aggiunto che sia Universal che Monkeypaw hanno particolarmente a cuore il tema della rappresentazione sul grande schermo.

Quanti non vedono l’ora di vedere il nuovo film di Jordan Peele?