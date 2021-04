Steven Spielberg: Paul Dano sarà nel suo prossimo film

Il nome del regista americano Steven Spielberg non ha certamente bisogno di presentazioni, infatti è già al lavoro sul suo prossimo film con Paul Dano a tempo di record

Dopo il recente Ready Player One del 2018, e “l’imminente” versione del famoso West Side Story prevista per la fine dell’anno, Steven Spielberg ha annunciato che il suo prossimo film riguarderà la sua stessa infanzia e, nel cast, ci sarà anche Paul Dano.

Paul Dano: quale sarà il suo ruolo nel film di Steven Spielberg

Il giovane attore americano Paul Dano, noto per film come Identità violate, Little Miss Sunshine, Fastfood Nation, Motel Woodstock, Youth e tanti altri ancora, interpreterà infatti lo stesso padre di Steven Spielberg, tale Arnold.

Naturalmente la pellicola, la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani assieme a Tony Kushner, riguarderà la vita del registra in Arizona tra gli anni Cinquanta e Sessanta “concedendosi” anche qualche piccola libertà nelle vicende narrate e nella fisionomia dei personaggi.

Va infatti ricordato che, all’interno del cast, saranno presenti anche l’attore comico canadese Seth Rogen nei panni dello zio preferito del regista e la bella Michelle Williams in quelli della madre. L’uscita della pellicola è stata programmata per il 2022, ma ancora non c’è una data ufficiale visto che siamo ancora nella fase di “work in progress”.

Insomma, va detto che ne è passata davvero di acqua sotto i ponti, o forse è meglio dire di celluloide e di premi, dai tempi del primordiale Duel, dal mitico Lo squalo, dal primo Jurassic Park e dalla saga immortale di Indiana Jones con Harrison Ford.

Ad ogni modo, in attesa di questa nuova fatica cinematografica del famoso regista americano