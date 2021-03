Stars Wars: The Bad Batch uscirà a maggio su Disney Plus

Stars Wars: The Bad Batch ha una data di uscita su Disney Plus e sarà il 4 maggio 2021, scopriamo insieme il trailer

Star Wars: The Bad Batch è la nuova serie TV animata firmata da Lucasfilm che sarà disponibile su Disney Plus con la data di uscita confermata del 4 maggio 2021. La nuova serie è uno spin off del capitolo La Guerra dei cloni e vedrà protagonisti cinque eccentrici membri della Clone Force 99 che affronteranno sfide di ogni genere.

Star Wars: The Bad Batch: trailer e data di uscita

Ci troviamo nel periodo successivo alla proclamazione dell’Impero e i cicnque cloni potenziati hanno trovato la loro strada in una galassia in rapido cambiamento. Ognuno di loro è dotato di straordinarie potenzialità che li rende dei grandi soldati e anche una grande squadra compatta, i cui nomi sono Hunter, Echo, Tech, Wrecker e Crosshair.

Stars Wars: The Bad Batch verrà presentata su Disney Plus con la stessa formula delle più recenti, quindi con un episodio a settimana, che andrà in onda ogni venerdì e ci sarà una season premiere di 70 minuti come lancio ufficiale della serie, che sarà appunto il 4 maggio. Gli episodi successivi saranno invece in programmazione dal 7 maggio.

Trai produttori esecutivi, c’è Dave Filoni (The Mandalorian e la stessa The Clone Wars), mentre Jennifer Corbett è la principale sceneggiatrice e la regia di Brad Rau.