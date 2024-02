L‘attesa è quasi finita; Squid Game sta infatti per tornare con una seconda stagione. Netflix ha da poco diffuso le primissime immagini

Quasi non ci sembra vero, ma la stagione 2 dell’acclamata serie coreana Squid Game sta finalmente per approdare su Netflix. L’incredibile successo, quasi inaspettato, che la serie ha riscontrato in tutto il mondo, ha creato non poco hype attorno alle nuove puntate, soprattutto perché la trama è stata per lungo tempo avvolta nel mistero. Ora però Netflix ha deciso di donarci una piccola anticipazione, diffondendo quattro immagini tratte dalla nuova stagione. Diamo un’occhiata.

Le immagini | Squid Game: ecco le prime immagini della seconda stagione

Le prime immagini diffuse non fanno trasparire molto di questa nuova stagione. Queste hanno per protagonista Gi-hun, il vincitore dei giochi mortali, presentati nella precedente stagione. Lo vediamo qui dopo aver abbandonato il taglio di capelli rosso acceso con cui era stato ricordato negli ultimi istanti del finale della passata stagione. Possiamo poi notare la presenza di Gong Yoo, l’adescatore di giocatori e di Lee Byung-hun, ossia il frontman. Spazio anche ad un nuovo volto, una donna, con in mano l’ormai iconico bigliettino lasciato ai possibili giocatori. Che si tratti di una nuova partecipanti ai giochi mortali?

Vecchie e nuove conoscenze

Nonostante la grandissima attesa, sono state ben poche le anticipazioni riguardanti la serie in questo lungo periodo di assenza. Tuttora non ci sono notizie chiare relative alla trama che interesserà ancora una volta Gi-hun. Possiamo però annunciarvi quali personaggi torneranno sicuramente anche nelle nuove puntate. Oltre al protagonista Lee Jung Jae, rivedremo anche Lee Byung Hun, Hwang In-ho, Wi Ha-jun e Gong Yoo. A loro si uniranno anche molti nuovi volti, tra cui Yim Si-Wan, Kang Ha-Nuel, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Park Gyu-Young, Jo Yu-Ri, Kang Ae-Sim, Lee David, Lee Jin-Uk, Choi Seung-Hyun, Roh Jae-Won e Won Ji-An.

