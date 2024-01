Squid Game 2 rilancio nel 2024?

Netfilx ha appena rilasciato una notizia relativa a Squid Game 2. Sembra che la serie tornerà sulla piattaforma quest’anno

Il popolare dramma distopico Squid Game, tornerà quest’anno con l’attesissima seconda stagione. Pare che Netflix abbia appena permesso di avere notizie un po’ più certe riguardo l’attesa serie. Dato che l’anno è appena cominciato non si tratta ancora uno slot di uscita esattamente ristretto, ma è già qualcosa in più rispetto alle notizie a che avevamo prima. Netflix ha rilasciato questa informazione nel suo annuale rapporto sulle uscite elencando le uscite previste per il 2024, infatti si sono citate serie come: la terza stagione di Bridgerton, la seconda stagione di Empress, la seconda stagione di The Diplomat e, infine, anche la sopracitata seconda stagione di Squid Game.

Squid Game 2, il cast

Sapevamo già da tempo che Squid Game avrebbe avuto una seconda stagione, e durante il Tudum della scorsa estate abbiamo già avuto modo di dare un sbirciatina al cast. Ci saranno delle conferma come Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo che torneranno tutti. Ma anche nuovi personaggi entreranno a far parte del cast della serie. Essi avranno i volti di Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun. D’altra parte Squid Game è una serie che ha avuto grande successo sulla piattaforma perciò non sorprende affatto che Netflix abbia deciso di proseguirne la produzione. Non a caso, infatti Squid Game è stata definita come una delle serie più emozionanti che hanno colpito Netflix da un po’ di tempo. Oltre a dare notizie sulle uscite previste per il 2024, l’annuncio di Netflix ha riportato notizie riguardo una crescita degli abbonati. Ora si contano 13 milioni di nuovi utenti, malgrado la scelta della piattaforma sulla condivisione delle password e sui nuovi livelli supportati dalla pubblicità.

