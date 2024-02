Spy X Family Code: White, le date di uscita nel mondo

Crunchyroll ha recentemente annunciato le date di uscita del tanto atteso film action comedy per famiglie “Spy X Family Code: White”

Il film Spy X Family Code: White arriverà sul grande schermo a partire dall’aprile 2024, emozionando i fan in tutto il mondo. Sarà distribuito in collaborazione con Sony Pictures Entertainment. Spy X Family Code: White è il primo capitolo cinematografico della serie anime Spy X Family, basata sull’acclamato manga di Tatsuya Endo. La serie televisiva ha già catturato l’attenzione dei fan globali e ora, con l’uscita del film, l’anticipazione è alle stelle. Spy X Family Code: White presenta una storia originale e indipendente, con protagonisti l’agente segreto Twilight (alias Loid Forger), sua moglie assassina Yor e la loro figlia adottiva telepatica Anya. La famiglia si trova coinvolta in una missione avvincente che mette alla prova le loro abilità e la loro relazione. Il film segue la storia di Loid e Yor, una coppia che nasconde la loro vera identità mentre cercano di condurre una vita normale. Tuttavia, quando la figlia adottiva Anya viene coinvolta accidentalmente, si trovano coinvolti in una serie di eventi che mettono in pericolo la pace mondiale.

Spy X Family Code: White, ecco le date di uscita internazionali del film

Le date di uscita internazionali del film sono state ufficialmente rilasciate da Crunchyroll, suscitando un’attesa febbrile tra i fan della serie. Il film sarà proiettato in diverse nazioni, con una distribuzione che copre un’ampia gamma di paesi.

17 aprile: Belgio, Francia, Svizzera (francofona)

18 aprile: Australia, Nuova Zelanda

19 aprile: Canada, Spagna, Stati Uniti

23 aprile: Austria, Germania

24 aprile: Italia , Jamaica, Trinidad & Tobago

, Jamaica, Trinidad & Tobago 25 aprile: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasile, America Centrale, Cile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Danimarca, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ungheria, Messico (in IMAX il 18 aprile), Paesi Bassi, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Serbia, Slovenia, Suriname, Svizzera (di lingua tedesca), Svizzera (di lingua italiana), Uruguay

26 aprile: Bulgaria, Ecuador, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Venezuela

Spy X Family Code: White è diretto da Takashi Katagiri e scritto da Ichiro Ohkouchi, con Tatsuya Endo come autore della storia originale. La produzione è gestita da WIT STUDIO e CloverWorks, due rinomati team di anime. La serie anime e il manga di Spy X Family hanno ottenuto un enorme successo, con milioni di copie vendute in tutto il mondo. La trama avvincente e i personaggi affascinanti hanno conquistato i cuori dei fan globali. Il manga di Spy X Family è stato nominato per prestigiosi premi come l’Harvey Award e l’Eisner Award. La serie ha raggiunto una vasta audience e continua a essere uno dei titoli più popolari sul mercato.

