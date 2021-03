Spiral: L’eredità di Saw, un teaser annuncia la data d’uscita

Sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche il 21 Maggio 2021, e invece, sorprendentemente, l’uscita di Spiral: L’eredità di Saw è stata anticipata di una settimana e arriverà nei sul grande schermo il prossimo 14 Aprile.

L’account Twitter ufficiale del film pubblicato un breve teaser accompagnato da una travolgente didascalia: “avete aspettato abbastanza a lungo – #Spiral: L’Eredità di Saw al Cinema dal 14 Maggio 2021“

you’ve waited long enough – #Spiral: From The Book Of Saw only in theaters May 14, 2021. pic.twitter.com/R7fhYB5Ict

— Spiral (@Saw) March 24, 2021