Spiral – L’eredità di Saw: nuovo trailer in arrivo

In attesa dell’uscita di Spiral – L’eredità di Saw, il cast del film ci dà appuntamento a oggi 30 marzo per un nuovo trailer

La saga di Saw, cominciata in maniera brillante nel 2004 con la regia di James Wan, sembrava essersi persa un po’ per strada. Gli ultimi capitoli non avevano soddisfatto la critica e tanto meno il pubblico, portando alla deriva la saga che aveva inaugurato il torture porn nel cinema horror moderno.

Per questo motivo, l’attesa per il nuovo capitolo è abbastanza spasmodica. L’uscita di Spiral – L’eredità di Saw è fissata negli Stati Uniti per il 14 maggio 2021, dopo essere già stata rinviata di un anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le premesse di questo nuovo capitolo lasciano ben sperare, a partire da un grande cast – su tutti Samuel L. Jackson e Chris Rock – e dal ritorno alla regia di Darren Lynn Bousman (già autore di Saw II, III e IV).

Oggi il nuovo trailer di Spiral – L’eredità di Saw

Ed è proprio il cast di Spiral a darci appuntamento per oggi, 30 marzo, data in cui ci potremo godere il nuovo trailer ufficiale del tanto atteso nono capitolo della saga. Samuel L. Jackson, Chris Rock, Marisol Nichols e Max Minghella hanno infatti pubblicato un curioso post su Twitter che li ritrae con il volto oscurato da una spirale.

Il film non sembra voler ripercorrere gli stessi passi dei precedenti capitoli, ma dare una svolta alla saga. Chris Rock ha infatti affermato:

Adoro Saw ma guardandolo ho sempre pensato “Wow, l’umorismo è quasi zero”. Quindi mi è sembrato che fosse un terreno abbastanza fertile…. In ogni caso, ho visto un montaggio preliminare del nuovo Saw. È ancora Saw, pieno di sangue, violento, ma c’è un po’ di umorismo qua e là. Ma non lo stiamo trasformando in Scary Movie, è sempre Saw!

Di seguito la sinossi ufficiale di Spiral – L’eredità di Saw:

Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l’orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

Siete curiosi di vedere questo nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci su questa pagina per tutte le news su cinema e serie TV!